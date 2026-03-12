Perros entrenados detectan el cáncer de pulmón a través del aliento

El proyecto Biodogtor, llamado 'La huella olfativa del cáncer', se puso en marcha en 2016 junto al Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) y el Servicio de Oncología del Hospital Marqués de Valdecilla (HUMV). Su objetivo es contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de diagnóstico tumoral. Se trata de un proyecto pionero que utiliza, en concreto, el olfato de cinco perros, entrenados, de familias de Cantabria. Las mascotas ya han sido capaces de detectar cáncer de pulmón con una precisión máxima.

El estudio ha entrado en su segunda fase con un objetivo claro: conseguir la detección precoz del cáncer de pulmón. Para ello ha recopilado cuatrocientas muestras de aliento de un centenar de personas mayores de 50 años y sin enfermedades reseñables.

Las muestras se conservan y se organizan en lotes para el trabajo con los perros en el carrusel. Un dispositivo de varios brazos en el que se disponen los filtros, mezclados con los de pacientes con cáncer, para que los perros señalen donde huelen la enfermedad.

A la recogida de muestras, organizada en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, acudieron cientos de personas en apenas una hora y media. José Luis García, uno de los responsables del proyecto, agradecía la respuesta ciudadana.

Los voluntarios solo debían completar un formulario y un consentimiento antes de exhalar aire sobre los filtros. Un proceso, explicaba José Luis, inodoro, indoloro y sin riesgos. El estudio es completamente anónimo y no tiene finalidad diagnóstica para los participantes.

La detección del cáncer a través del olfato de los perros supone todo un hito que abre la puerta a una herramienta de cribado que puede salvar vidas. Permitiendo ganar tiempo al avance de la enfermedad.

