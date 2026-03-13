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Cáncer próstata

Una nueva prueba que hace "brillar" el cáncer de próstata podría evitar la mitad de las biopsias

Un estudio internacional presenta una técnica de imagen que detecta células tumorales y mejora el diagnóstico del cáncer de próstata.

Cáncer de próstata

Una nueva prueba podría reducir a la mitad las biopsias de próstata | Antena 3 Noticias

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Recibir la recomendación de una biopsia de próstata suele generar inquietud entre los pacientes. El procedimiento implica extraer muestras de tejido para analizar la posible presencia de células cancerosas, algo habitual cuando una resonancia magnética arroja resultados sospechosos o poco claros.

Ahora, una nueva técnica de diagnóstico por imagen podría cambiar ese proceso. Un estudio internacional ha demostrado que una prueba basada en tomografía PET/TC con PSMA podría reducir a la mitad el número de biopsias necesarias para detectar cáncer de próstata sin perder precisión en el diagnóstico.

La investigación forma parte del ensayo clínico PRIMARY2, dirigido por el Centro Oncológico Peter MacCallum de Melbourne y el Hospital St Vincent de Sídney (Australia). Los resultados se han presentado en el Congreso de la Asociación Europea de Urología celebrado en Londres (EAU26).

Una prueba que hace visibles las células tumorales

La técnica utiliza una molécula capaz de unirse a las células del cáncer de próstata. Cuando esto ocurre, esas células se vuelven visibles en la imagen del escáner.

En la práctica, aparecen como puntos brillantes en la prueba de imagen, lo que permite a los especialistas identificar con mayor precisión los tumores potencialmente más agresivos.

El doctor James Buteau, médico nuclear del Centro Oncológico Peter MacCallum, explica el funcionamiento de esta herramienta: "La tomografía PET/TC con PSMA ilumina las células del cáncer de próstata de forma notable, especialmente en los cánceres más agresivos. Es raro ver imágenes tan potentes en la práctica clínica".

Según el investigador, esta capacidad de visualización puede ayudar a distinguir entre tumores que requieren tratamiento y otros que presentan un riesgo bajo.

Menos biopsias y diagnósticos más precisos

El ensayo PRIMARY2 analizó a personas con mayor riesgo de cáncer de próstata, muchas de ellas con antecedentes familiares, que habían obtenido un resultado normal en su resonancia magnética.

Estos pacientes suelen someterse igualmente a una biopsia como medida de precaución. En el estudio, los participantes fueron divididos en dos grupos: unos se sometieron a la biopsia habitual y otros a la nueva prueba PET/TC con PSMA.

Los resultados mostraron que la técnica de imagen permitía identificar a los pacientes sin cáncer o con tumores de crecimiento muy lento, que probablemente nunca causarían daño.

En esos casos, la biopsia no fue necesaria. Para quienes sí presentaban un resultado positivo en la prueba, el procedimiento se realizó posteriormente de forma más dirigida.

Evitar tratamientos innecesarios

La prueba también podría ayudar a abordar un problema frecuente en este tipo de tumores: el sobrediagnóstico. Según los investigadores, identificar qué cánceres tienen bajo riesgo puede evitar tratamientos que no aportan beneficio clínico. "El sobrediagnóstico del cáncer de próstata, en el mejor de los casos, conduce a tratamientos innecesarios y, en el peor, perjudiciales para cánceres que nunca causarían daño alguno", señala el doctor Buteau.

El ensayo clínico PRIMARY2 incluye el seguimiento de 660 pacientes durante dos años, lo que permitirá evaluar con mayor precisión la utilidad de esta tecnología.

La tomografía PET/TC con PSMA ya se utiliza en Reino Unido y varios países de Europa para detectar cáncer de próstata de alto riesgo o recurrente, aunque su uso todavía está limitado por el coste y la disponibilidad.

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