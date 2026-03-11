Mujeres diagnosticadas de cáncer de mama reclaman adelantar la edad de las mamografías

Cuatro mujeres diagnosticadas de cáncer de mama entre los 30 y los 46 años han entregado al Ministerio de Sanidad más de 55.000 firmas para pedir que se adelante la edad de las mamografías preventivas. La petición coincide con las últimas estimaciones sobre el cáncer en España, que prevén más de 300.000 nuevos casos en 2026.

La iniciativa está impulsada por María Varela, diagnosticada de cáncer de mama metastásico en estadio IV a los 42 años, quien sostiene que una detección más temprana podría haber cambiado su pronóstico. Las pacientes quieren visibilizar que cada vez hay más diagnósticos en mujeres jóvenes y consideran que mantener la primera mamografía a partir de los 50 años no refleja la realidad actual. Una petición que ha sumado más de 55.000 firmas recogidas en la plataforma Change.org.

Aumento de casos de cáncer en España

Según las estimaciones de Sociedad Española de Oncología Médica y la Red Española de Registro de Cáncer, en 2026 se diagnosticarán en España 301.884 nuevos casos de cáncer. De ellos, 133.120 corresponderán a mujeres, siendo el cáncer de mama el tumor más frecuente, con una estimación de 38.318 nuevos diagnósticos, por delante del cáncer colorrectal (17.655) y del cáncer de pulmón (11.829).

Entre los hombres, se prevé que durante el 2026 se diagnostiquen 168.764 nuevos casos de cáncer. Los más frecuentes serán los de próstata con una cifra aproximada de 34.833 nuevos casos, por delante del cáncer colorrectal (26.477), cáncer de pulmón (23.079) y vejiga (19.496).

A pesar de la incidencia, los especialistas subrayan que la supervivencia frente al cáncer ha mejorado notablemente en las últimas décadas gracias a la prevención, el diagnóstico precoz y los avances terapéuticos. De hecho la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años. Algunos tumores presentan hoy tasas muy altas, como el de testículo (94,4%) o el de tiroides en mujeres (93,9%), mientras que el cáncer de mama alcanza una supervivencia cercana al 88%. Sin embargo, otros como el de páncreas, pulmón o esófago continúan teniendo tasas mucho más bajas.

Los expertos recuerdan que aproximadamente una de cada tres muertes por cáncer está relacionada con factores de riesgo evitables, entre los que destacan el consumo de tabaco y alcohol, las infecciones, el sedentarismo o las dietas inadecuadas con bajo consumo de frutas y verduras. Ante este escenario, las pacientes que impulsan la campaña insisten en mejorar los programas de detección precoz que puede ser clave para aumentar las posibilidades de supervivencia.

Un debate sobre la edad de cribado

Las pacientes que impulsan la campaña consideran que el aumento de diagnósticos en mujeres menores de 50 años debería abrir un debate sobre los programas de cribado. "Se observa una tendencia alarmante: cada vez se diagnostica cáncer de mama en mujeres más jóvenes", señala María Varela. Por ello, reclaman revisar la edad de inicio de las mamografías para mejorar la detección precoz y aumentar las posibilidades de supervivencia.