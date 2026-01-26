Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Qué es el Nipah, el virus que activa la alerta en India: sus síntomas y cómo se contagia

Preocupación por la alerta generada por el virus del Nipah. Actualmente no hay vacuna ni tratamiento específico y la tasa de mortalidad entre los infectados es elevada.

Imagen de archivo de un murci&eacute;lago

Imagen de archivo de un murciélagoPixabay

Miriam Vázquez
Publicado:

Todas las alarmas están encendidas después de que se hayan confirmado cinco positivos en Nipah, un virus que salta de animales a personas y cuya tasa de mortalidad se calcula entre el 40% y el 75 de los infectados.

En estos momentos el brote del que se tiene constancia está localizado en el estado de Bengala Occidental. Según las últimas cifras habría 100 personas en cuarentena. La OMS lo ha calificado un patógeno de "alta prioridad" porque es importante indicar que contra él no hay ni vacuna ni tratamiento específico.

A través de sus redes sociales el ministerio de Salud de la India ha publicado que "la estrategia se centra en la detección temprana, prácticas alimentarias seguras, prevención de infecciones y atención oportuna para reducir los riesgos de transmisión".

Una de las grandes dificultades con las que se encuentran los investigadores a la hora de luchar contra el Nipah es que sus síntomas en la fase inicial son inespecíficos y eso complica la detección temprana.

Los pacientes suelen presentar:

  • Fiebre repentina
  • Dolores musculares y cansancio extremo
  • Problemas respiratorios
  • Encefalitis que puede causar desorientación, convulsiones y en los casos más graves un coma.

El Nipah se puede contagiar de tres formas diferentes. El reservorio natural de este virus son los murciélagos de la fruta y el periodo de incubación oscila entre los 4 y los 21 días.

  • El virus puede saltar de un animal infectado a una persona a través de un contacto directo.
  • También se puede dar positivo por el consumo de alimentos contaminados como las frutas o la savia de palma que previamente tengan saliva u orina de un murciélago contaminado.
  • Los humanos infectados también son transmisores por fluidos corporales.

Como no hay una vacuna ni un tratamiento específico es fundamental una labor de prevención. Entre los consejos que se dan están:

  • Lavar y pelar bien las frutas
  • No consumir fruta con marcas de mordiscos de animales
  • Una correcta higiene de manos
