Una niña recibe parte del hígado de su tía en un trasplante con cirugía robótica en Córdoba

Una niña malagueña ha recibido parte del hígado de su tía en un trasplante realizado en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba mediante cirugía robótica, una técnica que sitúa al centro entre los pocos hospitales de España que aplican este procedimiento en donaciones de vivo para pacientes pediátricos.

La pequeña Laura, que hoy tiene 15 meses, fue intervenida cuando tenía apenas cinco meses tras ser diagnosticada de una enfermedad hepática congénita que obligaba a recurrir al trasplante. El proceso comenzó poco después del nacimiento de la menor, cuando las pruebas médicas confirmaron la gravedad de su patología.

“De la noche a la mañana nos llaman y nos dicen que al día siguiente tenemos que estar aquí a las 8:00 h. en Reina Sofía”, recuerda el padre. Lo que en principio iba a ser una estancia breve para estudiar el caso terminó prolongándose durante varios meses mientras los especialistas valoraban las opciones de tratamiento. La donación llegó finalmente de la mano de su tía, que decidió dar el paso sin dudarlo.

Un trasplante pionero y valiente devuelve la vida a Laura

“Yo no lo dudé en ningún momento, nada más que hay que verla, merece la pena”, explica la donante. El padre resume el proceso vivido con una frase que dice emocionado: “Nació en Málaga el 20 de diciembre y el 21 de mayo nació aquí en Córdoba”. La madre recuerda también la dureza de aquellos meses de incertidumbre. “Todo lo que yo viví o lo que nosotros vivimos fue súper duro, porque realmente no había otra salida. Pero estáis viendo cómo está esta niña de viva, no para. Y eso es gracias a este pequeño milagro, pequeño gran milagro”, señala. El hepatólogo pediátrico Rafael González de Caldas explica que la enfermedad que padecía la niña es una de las causas más frecuentes de trasplante hepático en la infancia.

“En muchos casos no es suficiente la cirugía paliativa y el trasplante acaba siendo el único remedio curativo”, señala. A pesar de la complejidad inicial del caso, la evolución ha sido favorable y, según el especialista, actualmente “se puede decir que es una niña totalmente normal”, aunque necesitará seguimiento médico. La intervención ha supuesto además un nuevo avance para el propio hospital. El jefe de Cirugía General y Digestiva y responsable del programa de trasplante hepático, Javier Briceño, explica que el centro llevaba años desarrollando la cirugía hepática robótica antes de aplicarla a la donación de vivo.

“Cuando realizamos la intervención ya llevábamos más de cien hepatectomías robóticas”, destaca. El especialista subraya también el papel de la donante y del equipo sanitario que participó en el procedimiento. “En el caso de un donante vivo tenemos que tener a una valiente, y Laura lo fue”, afirma. La operación se llevó a cabo con la participación de cirujanos, anestesistas, personal de enfermería y el equipo de coordinación de trasplantes del hospital. Para la familia, el resultado resume meses de incertidumbre y espera. “Ver a mi niña aquí y con la energía que tiene merece la pena”, concluye emocionada la madre de la pequeña Laura.

