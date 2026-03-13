El óxido de cerio, el mineral industrial con poder antienvejecimiento

Un equipo de investigadores del Hospital Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) en Barcelona, ha descubierto el potencial de un mineral muy utilizado en la industria para combatir algunos de los efectos más dañinos de la contaminación y, posiblemente, del envejecimiento. Se trata del óxido de cerio, un compuesto procedente de las llamadas tierras raras que hasta ahora se empleaba principalmente en procesos industriales, pero que podría abrir nuevas vías en la medicina.

El estudio, publicado recientemente, ha demostrado por primera vez una relación directa entre la exposición a partículas diésel y la aparición de arritmias ventriculares sostenidas, una de las alteraciones cardíacas más graves, ya que con frecuencia puede derivar en fibrilación ventricular. Estas arritmias están vinculadas con el estrés oxidativo del miocardio, un proceso en el que se generan radicales libres que dañan las células del corazón y favorecen la fibrosis del tejido cardíaco.

¿Cómo se desarrolló la investigación?

Para estudiar posibles soluciones, los investigadores probaron nanopartículas de óxido de cerio en modelos animales expuestos a contaminación diésel. Los resultados fueron prometedores: las propiedades antioxidantes de este material redujeron de forma significativa las arritmias provocadas por la contaminación. El compuesto actúa capturando radicales libres de oxígeno, responsables del estrés oxidativo que está en el origen de numerosas enfermedades.

Una de las características que más ha sorprendido de este mineral es que sus nanopartículas no se desgastan tan fácilmente. El mineral puede alternar entre dos valencias químicas distintas, lo que le permite reciclarse continuamente mientras neutraliza radicales libres. Esta capacidad lo convierte en un candidato especialmente interesante para aplicaciones médicas relacionadas con el envejecimiento y con patologías asociadas al deterioro celular.

El potencial de este material empezó a conocerse hace más de dos décadas tras un descubrimiento accidental en un laboratorio de Estados Unidos. Un investigador que trabajaba con neuronas utilizó partículas de cerio en un experimento y olvidó limpiar el cultivo celular durante varios días. Al regresar, puedo comprobar que las células seguían vivas cuando deberían haber muerto, lo que despertó el interés del científico por las propiedades de este compuesto.

Óxido de cerio, en el punto de mira en otros ámbitos médicos

También se investiga en otros ámbitos médicos, como la conservación de córneas destinadas a trasplantes o el tratamiento de ciertos tumores, entre ellos el carcinoma hepatocelular. En algunos experimentos con animales, los científicos han observado incluso la regresión de tumores especialmente agresivos.

A diferencia de otras terapias avanzadas, que suelen ser muy costosas, este material es barato y abundante, ya que el cerio es el mineral más común entre las tierras raras. Además, según los investigadores, no presenta efectos secundarios relevantes. No obstante, aunque su potencial es notable, la investigación sobre este compuesto sigue siendo limitada en Europa. Por ello, los expertos reclaman un mayor impulso científico para explorar todas las posibilidades de un mineral que podría convertirse en una herramienta clave para la medicina del futuro.

