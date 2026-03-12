Una técnica sin radiación para detectar la extensión del cáncer de mama logra un 97% de precisión

El Hospital Universitario de Mataró ha conducido un estudio internacional que podría cambiar la forma en que se detecta la afectación local en pacientes con cáncer de mama. El ensayo multicéntrico INSEAN está evaluando una nueva técnica para localizar el ganglio centinela -clave para detectar si el cáncer se ha extendido- mediante el uso de verde de indocianina, un marcador fluorescente que no implica exposición a radiación.

Esta técnica se plantea como una alternativa al método habitual, que utiliza el radioisótopo Tecnecio 99 y requiere la participación de un Servicio de Medicina Nuclear, un servicio que no tienen todos los hospitales. Con el nuevo procedimiento, la detección y la extracción del ganglio se pueden realizar durante la misma intervención quirúrgica, con la paciente ya anestesiada, lo que simplifica el proceso asistencial.

En el marco del estudio, la Unidad de Patología Mamaria del hospital ha alcanzado un hito importante: ha completado la detección del ganglio centinela en 200 pacientes, con una tasa de precisión del 97%. Según los investigadores, los resultados muestran una eficacia comparable a la del método convencional.

El ganglio centinela es el primer ganglio linfático que recibe el drenaje del tumor y su análisis es clave para determinar si el cáncer se ha extendido. “Con el Tecnecio 99 analizas en el microscopio el ganglio para saber si está afectando en la mama o la axila, también se podría haber extendido al resto del cuerpo”, explica Sandra López Gordo, coordinadora de la Unidad de Patología Mamaria e investigadora principal del estudio. “Nosotros hemos empezado a usar esta molécula, el verde, que ya se usa en otros estudios, zonas del cuerpo y en otros países”, añade.

El verde de indocianina se usa con la paciente dormida, “es más cómodo, indoloro y así no debería desplazarse a otro hospital”, aclara López. Además, es un colorante que no es radiactivo y esta información resulta fundamental para definir el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Las ventajas del verde de indocianina

La utilización del verde de indocianina presenta además beneficios significativos para las pacientes. Al no emplear radiación, puede utilizarse con seguridad en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ampliando las opciones diagnósticas y terapéuticas en situaciones especialmente delicadas.

Otra ventaja destacada es que hospitales que no disponen de un servicio propio de Medicina Nuclear pueden realizar el procedimiento en el mismo centro, evitando desplazamientos a otros hospitales y mejorando la accesibilidad.

“Los resultados que estamos obteniendo con esta molécula nos hacen pensar que puede ser una alternativa a la medicina nuclear, habrá que validarla, puede suponer un posible cambio de paradigma en la detección del ganglio centinela en nuestro país”, explica la investigadora Sandra López.

Técnica sin radiación para detectar la extensión del cáncer de mama | Antena 3 Noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.