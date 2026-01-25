Así es el virus Nipah que ya afecta a la India: es incurable y podría provocar la próxima pandemia

Aumenta la preocupación en la India después de que se hayan detectado hasta cinco casos del virus Nipah cerca del estado de Bengala Occidental, donde viven más de 100 millones de personas.

Cinco casos detectados y un fallecido

Calcuta, capital del mencionado estado, es la tercera ciudad más poblada del gigante indio, y es cerca de ahí donde se han detectado los cinco casos: un médico, tres enfermeros y un miembro del personal sanitario, entre los que ya se encuentra una persona fallecida que había estado previamente en coma. Tal y como informan medios locales como la agencia de noticias Press 'Trust of India', primero se detectaron dos infecciones y en las últimas horas se han contagiado otras tres personas. Como consecuencia, decenas de personas han sido puestas en cuarentena.

Tailandia ya controla sus fronteras

En Tailandia, país cercano a India, ha comenzado a endurecer los controles aeroportuarios por los que todos los pasajeros que vengan del país indio serán examinados previamente para esclarecer si se han contagiado del virus.

Un aeropuerto en Tailandia | EFE

Así es el virus: animales que lo portan, síntomas...

De momento, la situación no es ni mucho menos alarmante a nivel mundial, aunque sí lo sea a la India. No obstante, siempre según la OMS, el virus Nipah es una enfermedad incurable que se transmite de los animales a las personas, y también puede transmitirse a través de alimentos contaminados o directamente de persona a persona.

Las enfermedades que puede causar van desde respiratorias agudas hasta encefalitis mortal, y en el mejor de los casos, infecciones asintomáticas. La OMS también indica que durante el primer brote reconocido en Malasia, que también afectó a Singapur, la mayoría de las infecciones humanas se debieron al contacto directo con cerdos enfermos o sus tejidos contaminados.

En cuanto a los síntomas, puede aparecer la fiebre, dolor de cabeza, mialgia, vómitos y dolor de garganta. A esto le pueden seguir mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos indicativos de encefalitis aguda. Algunas personas también pueden experimentar neumonía atípica y problemas respiratorios graves, incluyendo distrés respiratorio agudo. En casos graves, se presentan encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en un plazo de 24 a 48 horas.

El período de incubación es de 4 a 14 días, pero se ha informado de un período de incubación de hasta 45 días. La mayoría de las personas se recuperan por completo, aunque algunas presentan afecciones neurológicas residuales tras la encefalitis aguda. También se estima que la tasa de letalidad de la infección es del 40 al 75%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.