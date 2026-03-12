El riesgo de las velas aromáticas en casa: una moda acogedora que puede liberar sustancias cancerígenas

Las velas aromáticas se han convertido en uno de los elementos más habituales en la decoración del hogar. Están por todas partes: en la mesa del comedor, en estanterías, en el baño, o incluso en la mesita de noche. Las hay de todos los precios y tipos (vainilla, eucalipto, frutos rojos...) y con ellas se busca crear un ambiente de relajación y acogedor. Sin embargo, algunos expertos advierten de que un uso frecuente de las mismas también puede tener efectos negativos para la salud.

La doctora Pilar Muñoz-Calero, presidenta de la Fundación Alborada, señaló en el X Congreso Internacional de Medicina Ambiental celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que la combustión de velas aromáticas durante aproximadamente una hora puede elevar los niveles de dióxido de nitrógeno en interiores hasta valores cercanos al límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, cuando se queman pueden liberar diferentes sustancias como compuestos orgánicos volátiles (entre ellos, benceno, tolueno o formaldehído), presentes también en otros tipos de combustión. Muchas velas comerciales están fabricadas con parafina, un subproducto del refinado del petróleo, que al arder puede emitir pequeñas cantidades de estos compuestos.

El humo también contiene partículas finas, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y hollín, sustancias asociadas a irritación de las vías respiratorias y a procesos inflamatorios si la exposición es prolongada. Si la mecha es demasiado larga o la combustión es irregular, la cantidad de partículas puede aumentar.

Partículas muy pequeñas que llegan a los pulmones

Un investigador de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), explicó en 'The Conversation' que las partículas generadas por velas encendidas pueden ser extremadamente pequeñas, de unos 7 u 8 nanómetros. Este tamaño facilita que penetren profundamente en los pulmones e incluso puedan pasar al torrente sanguíneo.

Por su parte, el bioquímico Martin L. Pall, profesor emérito de la Universidad Estatal de Washington, ha señalado en distintos trabajos que algunos dispositivos tecnológicos y emisiones relacionadas con tecnologías inalámbricas pueden tener efectos biológicos a nivel celular, aunque se trata de un ámbito que continúa siendo investigado.

La exposición frecuente a partículas finas en interiores se ha asociado en diversos estudios con irritación respiratoria, reducción de la función pulmonar o efectos cardiovasculares, especialmente en personas con asma, enfermedades respiratorias, niños y mayores.

Un mercado en crecimiento

Es importante conocer estos riesgos, ya que el uso de fragancias para el hogar crece cada día más. Según datos de Grand View Research, el mercado español de fragancias para el hogar generó unos 507,7 millones de dólares en 2023, y podría alcanzar los 965 millones en 2030, con un crecimiento anual estimado del 9,6%.

Las velas perfumadas son, precisamente, uno de los segmentos que más crece dentro de este sector, impulsado por tendencias relacionadas con el bienestar, la decoración y el autocuidado.

Recomendaciones para reducir riesgos

Los expertos recomiendan algunas medidas para minimizar la exposición al humo de las velas:

Limitar el tiempo que permanecen encendidas.

Ventilar la habitación después de utilizarlas.

Recortar la mecha para reducir el hollín.

Evitar corrientes de aire que alteren la combustión.

No utilizarlas cerca de personas con problemas respiratorios.

También sugieren optar por alternativas como velas de cera vegetal (soja, colza o abeja) o sistemas LED, que generan menos emisiones en interiores.

