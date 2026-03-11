Cansancio extremo, problemas respiratorios, ansiedad... Dos millones de personas conviven con covid persistente en España

Este mes se cumplen seis años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia mundial de covid-19. Desde entonces, la evolución sanitaria ha cambiado de forma significativa, pero para muchos pacientes las consecuencias de la enfermedad continúan presentes.

En España, alrededor de dos millones de personas conviven con covid persistente, según datos del sindicato CSIF. Se trata de pacientes que siguen experimentando síntomas durante semanas o meses después de haber superado la infección inicial.

Entre las manifestaciones más frecuentes aparecen cansancio extremo, problemas respiratorios o episodios de confusión mental. Estas secuelas afectan a la vida diaria y también al ámbito laboral y social de quienes las padecen.

El sindicato advierte de que una parte importante de los afectados pertenece al sector sanitario. Según sus estimaciones, el 60% de los pacientes con covid persistente trabaja en profesiones sanitarias.

Un perfil frecuente entre los afectados

Los datos recopilados por CSIF apuntan a un perfil que se repite con frecuencia entre quienes sufren esta afección. El caso más habitual corresponde a mujeres sanitarias con edades comprendidas entre los 40 y los 60 años.

No obstante, la enfermedad también afecta a otros colectivos profesionales. Entre los pacientes con síntomas prolongados figuran policías, personal de limpieza o profesores, entre otros trabajadores que estuvieron expuestos durante los momentos más intensos de la pandemia.

Ante esta situación, los afectados reclaman que el covid persistente sea reconocido como enfermedad laboral, especialmente en aquellos casos vinculados al ejercicio de la profesión durante la crisis sanitaria.

Qué es la covid persistente o "long covid"

La covid persistente, también conocida como "long covid", es un síndrome caracterizado por la continuidad de síntomas tras la infección por coronavirus o por la aparición de nuevas manifestaciones tiempo después de la enfermedad inicial.

Los especialistas señalan que su desarrollo no depende de la gravedad del contagio inicial. Puede aparecer tanto en pacientes que presentaron síntomas leves como en aquellos que requirieron hospitalización.

Las investigaciones indican además que puede afectar a personas de cualquier edad, aunque se observa con mayor frecuencia en mujeres y en personas de mediana edad.

Síntomas que pueden prolongarse en el tiempo

Las manifestaciones asociadas al covid persistente abarcan diferentes áreas del organismo. Entre los síntomas generales destacan el cansancio, el malestar general, el dolor muscular o los trastornos del sueño.

En el plano respiratorio se registran tos o sensación de falta de aire, mientras que en el ámbito digestivo pueden aparecer diarrea, pérdida de apetito o dolor abdominal.

También se han descrito síntomas neurológicos, como dolor de cabeza, dificultad para concentrarse o la denominada "niebla mental". A ello se suman alteraciones del gusto o del olfato y cambios en el estado de ánimo.

Otros pacientes presentan manifestaciones dermatológicas, como caída del cabello o erupciones, así como alteraciones cardiovasculares, entre ellas palpitaciones o cambios en la tensión arterial.

Según los especialistas, estos síntomas pueden fluctuar con el tiempo o agravarse tras el esfuerzo físico o mental, lo que provoca limitaciones en la capacidad funcional de quienes los padecen.

Los estudios indican que una de cada cinco personas presenta algún síntoma cinco semanas después de la infección, mientras que una de cada diez continúa con molestias doce semanas después.

