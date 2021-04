A partir de ahora la vacuna de AstraZeneca se administrará a personas entre 60 y 65 años de edad, esta decisión se adoptó después de la reunión del Consejo Interterritorial en el que se explicó que se realizar por un "principio de precaución".

Se ha establecido esta reducción en la franja de edad después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) notificara que sí existe una posible relación entre los casos de trombos registrados y la administración de esta vacuna contra el COVID-19.

Según datos ofrecidos por la Unión Europea, en Europa hay más de 34 millones de vacunados con AstraZeneca y solo se han notificado 222 casos de trombos "raros".

¿Perfil específico que más afecte los trombos?

Se está tratando de averiguar si hay un perfil concreto. María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento, ha explicado que los casos de trombos conocidos hasta ahora se han registrado en mujeres menores de 60 años. Ofrecía el dato de que esta semana se han notificado 12 casos más de trombos en las más de 1.700.000 dosis administradas de la vacuna de AstraZeneca y casi todas bajo este perfil. De ellos, 8 son en senos venosos y 4 en el abdomen.

Se conoce que los trombos aparecen en los 15 días posteriores a la administración de la vacuna contra el COVID-19 y por el momento no se conoce o no se han detectado factores de riesgo que alerten de que una persona no puede recibir esta dosis porque sería más propensa a sufrir trombos.

Las autoridades sanitarias indican que es superior los beneficios que otorga la vacuna de AstraZeneca que los riesgos que pueda llevar, porque los trombos están considerados como efectos adversos raros y "muy poco frecuentes".

"El beneficio de la vacuna está claramente demostrado", explicaba la EMA y Sanidad. La EMA determino que la vacuna de AstraZeneca era "eficaz y segura" y que gracias a esta inmunización se está reduciendo la propagación del coronavirus.

Puedes consultar cuándo es tu turno de vacunarte contra el COVID-19 o el ritmo de vacunación en España a través de la herramienta interactiva CuentaVacunas de Antena 3 Noticias.