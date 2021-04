Juan Carlos Reverter, experto en trombosis, sobre AstraZeneca: "Es muy superior el beneficio que el riesgo"

Juan Carlos Reverter, presidente de la Sociedad Española de Trombosis, ha explicado en el matinal de Antena3 Noticias que la relación entre los casos de trombosis y la administración de la vacuna de AstraZeneca "existe. De hecho se está investigando esta posibilidad. Qué sucede, que son muy pocos casos. Con lo cual la fuerza para decir, están relacionados es más baja. Estamos hablando de un caso por cada millón de habitantes o más, con lo cual conseguir demostrar que están relacionados pues es más difícil".

El perfil

Para el experto en trombosis, Juan Carlos Reverter, no hay un perfil definido. "Además, no parece haber un perfil al menos lo que han reportado hasta ahora a las agencias reguladoras. No parece haber un perfil específico de patología previa o que nos haga sospechar que un paciente lo va a tener".

"Está vez menos claro, es decir, para pacientes que han hecho este tipo de trombosis van desde los 20 a los 63, es decir, prácticamente coge la mayoría de la población que ha recibido este tipo de vacuna. Con lo cual, no sabemos exactamente si es por el perfil de paciente" explica Juan Carlos Reverter, presidente de la Sociedad Española de Trombosis.

Esta semana está previsto que la Agencia Europea del medicamento tenga una reunión para analizar los nuevos casos de trombosis. "Esperemos ver qué información nueva nos dan" afirma el experto que añade que "se sigue con mucha atención, lo que pasa es que hay que ser prudentes a la hora de mirarlos, de analizarlos, porque no disponemos de todos los datos. Poco a poco van llegando más casos, son casos sueltos. La acumulación de casos es lo que genera cierta preocupación y hay que hacer un seguimiento para saber qué está sucediendo".