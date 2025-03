Así es la enfermedad desconocida del Congo que te mata en 48 horas desde que los síntomas dan la cara

Cuenta atrás para la muerte. Un día, como mucho dos, es el plazo medio que transcurre desde que aparecen los síntomas hasta que el paciente pierde la vida. Se trata de una enfermedad desconocida, pero ya se ha cobrado más de medio centenar de víctimas. Todas ellas en la República Democrática del Congo.

Las alarmas vuelven a encenderse ante el pánico que causa cualquier virus no identificado tras la pandemia del COVID. No sabemos todavía de qué hablamos, la OMS investiga al menos 53 muertes en el mes de febrero. El virólogo Mariano Esteban nos explica que "cuando se desconoce un microorganismo, la OMS asigna una X, es decir, algo que es desconocido en el cual no se ha identificado el agente causante".

Nos remontamos al pasado 9 de febrero en una pequeña aldea al oeste de la República Democrática del Congo. 24 personas fallecieron de forma inexplicable. En esa misma aldea, dos semanas después ya se acumulaban 50 muertos. La mayoría adolescentes y adultos jóvenes varones.

Entre las hipótesis que baraja la OMS están una posible intoxicación química, o un grupo de meningitis bacteriana de aparición rápida, aunque la causa definitiva de la enfermedad sigue sin determinarse. Por el momento la única certeza es que no sería ni ébola ni Marburgo. Al profesor de investigación del CSIC le parece "curioso" que esta enfermedad "afecta mayoritariamente a niños, con una mortalidad muy rápida. Puede ser meningitis, pero se identificaría rápidamente. Puede ser un virus hemorrágico, yo creo que es donde están poniendo el énfasis, en tratar de identificar. Hay una batería de reactivos, tanto a nivel genético, como serológico, que nos puede llevar a alguno de estos virus hemorrágicos".

Previas a las muertes de febrero se registraron 3 víctimas en Boloko entre el 10 y el 13 de enero. Fueron 3 niños menores de 5 años y según los informes preliminares habrían consumido cadáver de murciélago. Esteban confirma que "los murciélagos son transmisores de la mayor parte de los virus y enfermedades. Ellos actúan como hospedador, no les afecta. Tienen un sistema que controla muy bien a toda esta variedad de patógenos. Son transmisores de un gran número de enfermedades infecciosas y mayoritariamente víricas".

El problema en esta ocasión en concreto es la velocidad con la que la enfermedad mata y a ese contra se le suma otro inconveniente que "radica en que es una región en la cual concurren varias enfermedades simultáneamente. La gente está infectada por varios agentes. Tras la toma de muestras hay que aislar cada uno de ellos y, el problema, está luego en definir cuál es el causal. Por eso no va tan deprisa como una toma de muestras, secuenciación rápida, inteligencia artificial e identificación del agente con su secuencia genómica y todo lo demás. La OMS que está 'in situ' tomando muestras y enviándolo a los laboratorios con los que participa, tanto en la República Democrática del Congo como en otros países, y ese es el punto esencial. Es una zona endémica de malaria, de otras enfermedades como meningitis, y otras de origen viral que pueden ser varias", nos indica el virólogo.

Los síntomas son comunes: fiebres altas, malestar general, dolores en el cuerpo... Luego empiezan con hemorragias y eso, finalmente, lleva a una mala función orgánica, al colapso y te produce la muerte.

Mientras no seamos capaces de identificar a ese patógeno, nos toca estar a "a la espera" como dice Esteban, que añade: "Lógicamente, una vez que se identifica el agente causal, como ocurrió con el Sars-COV-2, que fue en enero de 2020, creo que todos nos pusimos en acción. Teníamos la secuencia genómica y sabíamos cómo actuar para desarrollar vacunas y, por eso, todos los grupos que ya teníamos experiencia en el campo de las vacunas fuimos directos. Saber cuál es el antígeno de interés, que induce anticuerpos neutralizantes, y luego utilizar las distintas plataformas. Desde ese punto de vista, la maquinaria de producción de formas de control mediante vacunación está muy bien establecida. Pero yo creo que es una alerta, ¿qué nos está pasando después de la COVID, que estamos desmantelando lo que se había creado y solo se están dejando aquellos grupos que tienen capacidad económica de mantener esas plataformas? Es una llamada de atención de que hay nuevos virus que nos pueden afectar y que están en entornos remotos y que de esos entornos pueden pasar a la población en general lo estamos viendo continuamente", advierte Mariano Esteban.

Y si este fuese el principio de una nueva pandemia, ¿está la sociedad preparada? Esteban tiene una respuesta para ello: "La sociedad vive el momento y lo que quiere es olvidarse del pasado".

