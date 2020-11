¿Puede obligar el Gobierno a la población a vacunarse del coronavirus?

La viróloga del CSIC Margarita del Val no duda de la seguridad de las vacunas, pero sí de que sean eficaces. Mucha gente no se la quiere poner, por ello son muchos los que se preguntan si el Gobierno puede obligar a la población a vacunarse del coronavirus.

La respuesta para muchos expertos, es sí. La Constitución, en su artículo 43, señala que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública. Y dos leyes dan cobertura a esa posible vacunación del coronavirus obligatoria. En una de ellas se prevé que las vacunas contra la viruela, la difteria y otras infecciones podrán ser declaradas obligatorias.

La Unión Europea recibirá de momento 1.600 millones de dosis, de seis farmacéuticas: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Sanofi y CureVac.

Contestamos a las dudas sobre las vacunas

Dos vacunas del coronavirus, la de Pfizer y Moderna prometen estar listas para 2021. El objetivo es evitar el contagio pero surgen dudas entre la población.

¿Son seguras? Margarita del Val asegura que "la seguridad de las vacunas está garantizada en ambos casos", en referencia a las de Moderna y Pfizer.

¿Cuánto dura la inmunidad? ?Podemos reinfectarnos? "No sabemos si nos protege de la reinffección, parece que no y no sabemos si nos protege de que seamos contagiosos", señala Del Val. Una teoría que subraya el virólogo José Antonio López, que asegura que no "se puede decir durante cuánto tiempo puede inmunizar.

¿Quién puede ponérsela? La viróloga del CSIC ha apuntado que "es probable que funcione a todas las edades".

Ambas vacunas del coronavirus son sintéticas, ambas utilizan ARN mensajero del virus y usan tecnología nueva. La vacuna de Moderna puede almacenarse 6 meses a 20 grados bajo cero, aquí Pfizer, pierde terreno, porque la suya necesita estar a menos 70 grados, lo que plantea problemas para su distribución y almacenaje.