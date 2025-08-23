Cómo saber si eres alérgico tras la picadura de un insecto y qué tienes que hacer

En verano es normal que los insectos nos piquen más debido a que las altas temperaturas y la humedad favorecen su actividad. También pasamos más tiempo al aire libre, con la piel expuesta, ya sea en la playa, en el campo o en terrazas. Además, el aumento del sudor o perfumes pueden atraer a ciertos insectos.

A todos alguna vez nos han picado mosquitos en alguna parte del cuerpo, o alguna avispa o abeja, estas últimas picaduras son más molestas y causan hinchazón y picazón; pero para algunas personas, hay picaduras que pueden suponer un verdadero riesgo para la salud. De forma general, los insectos que con más frecuencia provocan reacciones alérgicas graves son los himenópteros, principalmente las abejas y las avispas.

Síntomas de alergia a las picaduras de los insectos

Generalmente, los síntomas normales después de una picadura de insecto son dolor, enrojecimiento o hinchazón leve alrededor de la picadura y picor localizado. Ahora bien, podrías tener alergia moderada si notas:

Hinchazón exagerada (más de 10 cm) que dura varios días. Ronchas o picazón en otras partes del cuerpo. Dolor de cabeza, malestar general.

También puedes tener una alegria grave (anafilaxia), En este caso, los síntomas que puedes tener son:

Dificultad para respirar. Hinchazón en la cara, labios, lengua o garganta. Mareo, desmayo o confusión. Pulso acelerado o débil. Náuseas, vómitos o diarrea intensos. Sensación de opresión en el pecho.

Para confirmar tu nivel de alergia, después de una reacción sospechosa, acude a un alergólogo. Este te hará pruebas cutáneas o análisis de sangre para determinar si eres alérgico a insectos como abejas, avispas u hormigas. El médico podría recomendarte llevar adrenalina autoinyectable contigo.

Qué hacer si eres alérgico a las picaduras de insectos y te ha picado uno

Antes de ponerte nervioso, intenta respirar profundo y calmarte. Después, si tienes alergia leve, toma antihistamínicos y observa si los síntomas empeoran. Si es así, ve a urgencias. Si, por el contrario, padeces una alergia grave y te ha picado un insecto, haz esto paso a paso:

Llama al servicio de emergencias inmediatamente. Si tienes un autoinyector de adrenalina, úsalo. Acuéstate con las piernas elevadas si estás mareado, a menos que tengas dificultad para respirar (en ese caso, quédate sentado). No comas ni bebas nada. No te quedes solo.

Estar atentos a los síntomas, actuar con rapidez y consultar a un especialista en caso de reacciones anómalas puede marcar la diferencia entre una simple incomodidad y una emergencia médica.

