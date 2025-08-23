Un medicamento experimental logra revertir síntomas del autismo en ratones

Una investigación realizada por parte de científicos de Stanford Medicine, Estados Unidos, ha logrado revertir síntomas similares a los del autismo en ratones. Entre los síntomas que se han logrado revertir se encuentran la susceptibilidad a convulsiones, mayor sensibilidad a los estímulos, mayor actividad motora, comportamientos repetitivos y disminución de las interacciones sociales.

Todo esto se ha realizado gracias a un fármaco contra la epilepsia. El trabajo ha sido publicado por la revista 'Science Advances' y ha permitido descubrir que la hiperactividad en el núcleo talámico reticular, región del cerebro que actúa como "guardián" de la información sensorial entre el tálamo y la corteza, podría impulsar comportamientos comúnmente asociados con trastornos del espectro autista.

Para realizar la investigación se han utilizado ratones modificados genéticamente para simular el autismo (ratones deficientes en Cntnop2), hallando que el núcleo reticular talámico mostraba una actividad elevada al encontrarse con estímulos como la luz o una ráfaga de aire, así como durante las interacciones sociales. Esta región cerebral también mostraba brotes de actividad espontánea, provocando convulsiones.

Con el uso de medicamentos que suprimen esta área cerebral, se ha logrado realizar la reversión de los síntomas. Además, los procesos asociados al espectro autista y a la epilepsia pueden superponerse en el cerebro, lo que explica que a menudo estas dos afecciones ocurran en los mismos pacientes.

Al reconocer esta conexión, decidieron probar el fármaco experimental Z944 contra las convulsiones, que modifica genéticamente las neuronas para que respondan a fármacos de diseño, conocido como neuromodulación basada en DREADD, logrando así suprimir la hiperactividad en el núcleo reticular talámico y revertir los déficits conductuales.

Aunque ya existía una relación entre el circuito neuronal que conecta el tálamo y la corteza con el autismo, el papel del núcleo talámico reticular no estaba claro hasta ahora, que se sitúa como un nuevo objetivo para el tratamiento de los trastornos del espectro autista.

