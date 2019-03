La prensa mundial acusó a los productos españoles de la 'E.coli' en 25.000 ocasiones

Un informe elaborado por el centro de Medios, Reputación e Intangibles de la Universidad de Navarra indica que existen más de 25.000 apariciones en prensa en las que se acusa explícitamente a los productos españoles de ser responsables de la infección de 'E.coli'.



En un comunicado, la Universidad de Navarra ha destacado que este informe señala que "el impacto mediático de la acusación de los productos españoles como causantes de la infección de 'E.coli' es de proporciones extraordinarias y de consecuencias devastadoras para la marca España en la agricultura de exportación".



Tal y como afirma Francesc Pujol, responsable del análisis, España aparece como culpable de la infección en 30 artículos en 'Der Spiegel', 25 en el 'Frankfurter Allgemeine', 35 en 'Le Figaro', 7 en 'The Guardian', 6 en 'The Independent', 3 en el 'Financial Times', 23 en el 'Washington Post', 5 en el 'Wall Street Journal'.



Así, la marca España está sufriendo una "intoxicación" que tendrá una negativa repercusión económica duradera. Según el informe, el impacto mediático de la crisis es masivo, ya que las referencias a nuestro país alcanzan, por ejemplo, el 67% de todas las noticias sobre la crisis de la 'E.coli' en los medios de comunicación franceses, el 48% en EE. UU., el 52% en Italia, o el 74% en Argentina.



Para poner en perspectiva el alcance de la crisis de reputación generada por la falsa acusación, puede señalarse que el impacto mediático de las noticias sobre los pepinos españoles es un 60 por ciento superior al impacto mediático mundial de la victoria del FC Barcelona en la Champions League; siete veces superior al de la de Rafa Nadal en Roland Garros; y 3 veces superior al impacto mediático de la visita del Papa a Barcelona para inaugurar la Sagrada Familia.

De este modo, "no será suficiente contar con una compensación financiera para recuperar la confianza en productos españoles. Se hacen necesarios gestos simbólicos que fuercen a una clara e incondicionada rectificación por parte de las autoridades alemanas", indican desde la Universidad de Navarra.