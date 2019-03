La patronal catalana de hospitales concertados propone el copago para ahorrar

Cada catalán le cuesta a la Sanidad Pública mil doscientos euros al año. Una cifra que no es demasiado alta, según la patronal de hospitales, pero que la Generalitat no podrá asumir si se mantiene el actual sistema de financiación. Helena Ris, directora general Unión Catalana de Hospitales, afirma que "no puede ser todo al 100% y para todos, no".

Los propietarios de centros concertados han elaborado un informe en el que se concluye que actual modelo es insostenible, teniendo en cuenta que la crisis obliga a ajustes presupuestarios. Por eso creen que los pacientes deben contribuir en algunos casos. Los que sean de elevado coste, afecten a poca población, etc.

Una vez más se abre el debate del copago. En el informe aparece el sistema que utilizan otros países. Los franceses, por ejemplo, cada vez que van a la consulta del médico de cabecera pagan un euro, mientras que a los alemanes les cuesta 10.

También cuestionan cómo se están pagando los fármacos. Aseguran que no tiene sentido que los parados aporten el 40% del coste de los medicamentos, mientras que algunos jubilados con pensiones altas los reciban gratis.

El estudio propone una revisión de las prestaciones sanitarias para garantizar una atención de calidad.