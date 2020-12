El mensaje de tranquilidad de los científicos sobre los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus

La vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech ha llegado a España. Y con ella, las dudas de algunas personas -cada vez menos según el CIS- sobre los posibles efectos secundarios que pueda provocar el tratamiento anticovid.

El pasado domingo daba comienzo la vacunación en nuestro país con Araceli y Mónica, usuaria y trabajadora de la residencia de Los Olmos, en Guadalajara, como protagonistas. Un 27 de diciembre que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, calificó como "el principio del fin" en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Los científicos tranquilizan a los que aún tienen dudas sobre vacunarse

Y aunque es cierto que el número de personas reacias a ponerse la vacuna contra el coronavirus ha disminuido, todavía son muchos los que temen sus efectos secundarios. Por ello, los científicos lanzan un mensaje de tranquilidad, y advierten que se trata de síntomas leves y moderados, además de cortos en el tiempo.

Hace apenas unas semanas, Pfizer reveló los efectos que aparecían con su vacuna contra el coronavirus durante los ensayos clínicos con voluntarios. La mayoría de ellos eran temporales y de tercer grado, mientras que en las personas mayores eran todavía menores.

Kristen Choi, una de las enfermeras que participó en el ensayo, explicó que los primeros síntomas que aparecieron fueron el hinchazón de la zona de inyección, así como cansancio, dolor de cabeza o muscular, escalofríos y fiebre.

Y con la segunda dosis, los efectos secundarios aumentaron. Sin embargo, Choi llamaba a la calma, y advertía que la presencia de los síntomas eran una muestra de que el cuerpo se preparaba para hacer frente al virus.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus?

Las publicaciones científicas más prestigiosas relatan los principales efectos secundarios. The New England Journal of Medicine enumera estas reacciones leves:

-Dolor e hinchazón en el lugar del pinchazo

-Sensación de cansancio

-Dolor de cabeza

-Dolor muscular

-Escalofríos

-Dolor en las articulaciones

-Fiebre

Los componentes de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer

Las alergias son otro de los aspectos que preocupan en cuanto a la vacuna contra el coronavirus. En este sentido, la EMA aconseja a las personas que vayan a vacunarse que se informen sobre los componentes del tratamiento de Pfizer y así evitar reacciones adversas.

Entre ellos está el cloruro de potasio, el fosfato potásico monobásico, el cloruro de sodio o la sacarosa, que ayuda a que las partículas se conserven.