El Hospital Gregorio Marañón realiza con éxito el primer cateterismo linfático infantil

El Hospital Gregorio Marañón ha realizado por primera vez en España un cateterismo linfático. La operación, pionera en España, se ha realizado a una niña de seis años que padecía una cardiopatía congénita. La intervención, que ha requerido la coordinación de 30 profesionales y la colaboración de un experto estadounidense, ha permitido evitar un trasplante cardíaco a la paciente.

La niña, que nació con una malformación en el corazón y solo contaba con un único ventrículo funcional, padecía malnutrición y bronquitis plástica por la pérdida de linfa, lo que aumentaba su vulnerabilidad a padecer infecciones, tal y como indica el hospital público en un comunicado.

La intervención se llevó a cabo en tres fases

En este caso de alta complejidad, se han conseguido aplicar dos técnicas novedosas que han consistido en un cateterismo linfático central mediante guía radiológica. Para llevarlo a cabo, se ha aplicado un proceso en tres fases: una inicial, en la que se accedió al sistema linfático a través de una punción con aguja de los ganglios en la región inguinal, donde se inyectó un contraste para localizar con precisión la zona afectada.

En la segunda fase, por primera vez en el Marañón, se realizó una linfagiografía dinámica con resonancia magnética. Esta avanzada técnica permite visualizar el flujo de la linfa en tiempo real y sirvió de gran ayuda a los radiólogos para obtener imágenes de la circulación linfática en movimiento. Gracias a esas imágenes, pudieron identificar exactamente el origen de las lesiones de la pequeña.

La última parte se ciñó estrictamente al procedimiento de cateterismo linfático. En concreto, se embolizó la malformación linfática origen del problema mediante el uso de micro catéteres de un milímetro para sellar la fuga y restablecer la circulación linfática adecuada.

Todo este proceso, de gran complejidad, necesitó 12 horas de trabajo para localizar el punto exacto de la filtración, realizar la embolización y lograr su cierre definitivo. Pasado el tiempo de la intervención, la paciente fue trasladada a la UCI pediátrica en buen estado y sin complicaciones. Por el momento, continúa recuperándose en planta.

Esta intervención sitúa al Gregorio Marañón como el primer centro español que ha sido capaz de ofrecer esta alternativa terapéutica en pacientes pediátricos, convirtiéndose en un referente nacional en el abordaje integral de las cardiopatías congénitas. La operación ha sido posible gracias a la colaboración de un equipo multidisciplinar que está formado por 30 profesionales. Entre los sanitarios, se encuentran: radiólogos pediátricos, cardiólogos infantiles intervencionistas, anestesistas pediátricos y sanitarios de la UCI infantil.

La operación estuvo asesorada por Sanjay Sinha, cardiólogo estadounidense

Esta compleja intervención ha contado con la asesoría directa de Sanjay Sinha, cardiólogo pediatra estadounidense y director del programa de Intervencionismo Linfático en Cardiopatías Congénitas del UCLA Mattel Children en el Hospital de Los Ángeles. Sinha, que es uno de los pocos expertos en todo el mundo que realiza este tipo de procedimiento, se desplazó hasta el hospital madrileño. Desde allí, Sinha no ha dudado en elogiar "la alta cualificación de los profesionales y la gran calidad de las instalaciones del Gregorio Marañón, en especial las imágenes obtenidas en el estudio de resonancia magnética incluso superiores".

Se trata de un hito en España y marca un punto de inflexión en la capacidad del sistema sanitario para tratar cardiopatías congénitas que provocan complicaciones en la circulación de la linfa, un líquido rico en grasas, proteínas y linfocitos esenciales para la defensa inmunológica. El equipo médico del Marañón, centro nacional de referencia para Cardiopatías Congénitas, incorporará este procedimiento a su oferta asistencial para evitar que las familias tengan que desplazarse a otros centros en el extranjero. "Estamos ultimando los protocolos y coordinando los equipos para ofrecer este procedimiento a los niños con este tipo de problemas que condicionan tanto su calidad de vida", ha señalado el doctor José Luis Zunzunegui, jefe de Cardiología Infantil Intervencionista.

