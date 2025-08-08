Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Alerta alimentaria

Brote masivo en Barbastro (Huesca): más de 400 intoxicados por salmonela en el Festival Vino Somontano

El brote, vinculado al consumo de alimentos durante el evento, ha dejado a siete personas hospitalizadas, cinco de ellas niños.

Imagen de archivo de una bacteria de salmonela

Imagen de archivo de una bacteria de salmonelaEuropa Press

Publicidad

Elena Basanta
Publicado:

La intoxicación alimentaria detectada en Barbastro (Huesca) ha afectado a 424 personas tras consumir alimentos durante el pasado fin de semana en el Festival Vino Somontano. Según ha confirmado el Servicio Aragonés de Salud, el brote fue causado por salmonela y provocó cuadros de gastroenteritis que obligaron a hospitalizar a siete afectados.

Cinco de los ingresados son niños atendidos en el Hospital de Barbastro. Los otros dos casos corresponden a una mujer joven y a otra menor que permanecieron en el Hospital San Jorge de Huesca. Todos evolucionaron de forma estable. A lo largo de la semana, los afectados presentaron síntomas compatibles con deshidratación, que en algunos casos pudieron tratarse en el domicilio y en otros, como los pacientes pediátricos, requirieron ingreso hospitalario.

La mayoría de casos fueron atendidos en el centro de salud y en el hospital de Barbastro, aunque también se registraron atenciones en otros consultorios y hospitales de la provincia. Las autoridades sanitarias advierten de que la cifra todavía es provisional, ya que algunos casos están pendientes de confirmación o notificación.

Retiran varios lotes de fuet en España por salmonela

La salmonelosis ha cobrado una gran presencia en los últimos meses, de hecho se ha demostrado la presencia de salmonela en tres marcas de fuet. En concreto, la AESAN ha señalado las siguientes marcas: Can Duran, La Tabla y Origin du Gout. La propia empresa ha informado de la incidencia a las autoridades, siguiendo la normativa para evitar la venta de productos no seguros.

Los fuets afectados se han distribuido en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, así como a Francia, Portugal y Andorra. Aun así, no se descarta su llegada a otras regiones. Entre los productos incluidos en la alerta figuran:

  • Fuet extra sans colorants, de la marca Can Duran, con número de lote 252534428 y fecha de caducidad 5/09/2025.
  • Fuet extra extentis, también de la marca Can Duran, , con número de lote 252534428 y fecha de consumo preferente 5/09/2025.
  • Fuet Extra de la marca La Tabla, con número de lote 252534427 y 252534428 y fechas de consumo preferente 16/08/2025 y 29/08/2025.
  • Fuet Qualité Extra, de la marca Origin du Gout, lote 252534427 y fecha de consumo preferente 13/09/2025.

La AESAN recomienda no consumir esto productos y, en caso de haberlos ingerido y presentar síntomas compatibles con salmonelosis, acudir al centro de salud.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Reprogramación epigenética, una simple inyección para rejuvenecer tu cuerpo diez años

Reprogramación epigenética, una simple inyección para rejuvenecer tu cuerpo diez años

Publicidad

Salud

Imagen de archivo de una bacteria de salmonela

Brote masivo en Barbastro (Huesca): más de 400 intoxicados por salmonela en el Festival Vino Somontano

Unas nuevas gotas oculares hacen desaparecer la presbicia durante diez horas

Unas nuevas gotas oculares hacen desaparecer la presbicia durante diez horas

Botellas de licor

Alerta alimentaria por cremas de licor con lácteos no declarados en seis comunidades

Investigación alzhéimer
Alzheimer

Descubren que el litio puede ser clave en la prevención del Alzheimer

Nuria Martínez. Graduada en Biología, Nutrición y Biomedicina
Nutrición

Nuria Martínez, Dra en Biomedicina: "Nuestro estado emocional puede influir en cómo digerimos los alimentos"

Jordi Pérez Tur, investigador de la escala de riesgo genético de alzhéimer
Alzhéimer

Jordi Pérez Tur, investigador de la escala de riesgo genético de alzhéimer: "Pronto podríamos contar con un tratamiento medianamente efectivo"

Científicos españoles colaboran en el desarrollo de un método para estimar el riesgo de sufrir alzhéimer. En Antena 3 Noticias hablamos con uno de ellos.

Tos de las perreras
Tos de las perreras

Mucho cuidado si este verano escuchas a tu perro toser: podría ser la tos de las perreras

Si tu perro tose y no sabes el motivo, podría tratarse de la tos de las perreras. La veterinaria y cofundadora de Veterinalia Almudena Redondo, advierte que es más común de lo que parece, y puede contagiarse en numerosos sitios. En el parque, guarderías, residencias caninas... allá donde encontremos un grupo de perros, la enfermedad también puede estar presente.

Imagen de archivo de botellas de agua.

¿Deberíamos evitar beber el agua de botellas de plástico que han estado expuestas al sol?

Estudio Pensilvania

Del veneno a la cura: un investigador gallego descubre antibióticos en toxinas animales gracias a la IA

Complemento alimenticio 'N-PRO Regenintest'.

Alerta alimentaria: detectan exceso de zinc en un complemento alimenticio distribuido en al menos 14 comunidades

Publicidad