Brote masivo en Barbastro (Huesca): más de 400 intoxicados por salmonela en el Festival Vino Somontano

La intoxicación alimentaria detectada en Barbastro (Huesca) ha afectado a 424 personas tras consumir alimentos durante el pasado fin de semana en el Festival Vino Somontano. Según ha confirmado el Servicio Aragonés de Salud, el brote fue causado por salmonela y provocó cuadros de gastroenteritis que obligaron a hospitalizar a siete afectados.

Cinco de los ingresados son niños atendidos en el Hospital de Barbastro. Los otros dos casos corresponden a una mujer joven y a otra menor que permanecieron en el Hospital San Jorge de Huesca. Todos evolucionaron de forma estable. A lo largo de la semana, los afectados presentaron síntomas compatibles con deshidratación, que en algunos casos pudieron tratarse en el domicilio y en otros, como los pacientes pediátricos, requirieron ingreso hospitalario.

La mayoría de casos fueron atendidos en el centro de salud y en el hospital de Barbastro, aunque también se registraron atenciones en otros consultorios y hospitales de la provincia. Las autoridades sanitarias advierten de que la cifra todavía es provisional, ya que algunos casos están pendientes de confirmación o notificación.

Retiran varios lotes de fuet en España por salmonela

La salmonelosis ha cobrado una gran presencia en los últimos meses, de hecho se ha demostrado la presencia de salmonela en tres marcas de fuet. En concreto, la AESAN ha señalado las siguientes marcas: Can Duran, La Tabla y Origin du Gout. La propia empresa ha informado de la incidencia a las autoridades, siguiendo la normativa para evitar la venta de productos no seguros.

Los fuets afectados se han distribuido en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, así como a Francia, Portugal y Andorra. Aun así, no se descarta su llegada a otras regiones. Entre los productos incluidos en la alerta figuran:

Fuet extra sans colorants, de la marca Can Duran, con número de lote 252534428 y fecha de caducidad 5/09/2025.

Fuet extra extentis, también de la marca Can Duran, , con número de lote 252534428 y fecha de consumo preferente 5/09/2025.

Fuet Extra de la marca La Tabla, con número de lote 252534427 y 252534428 y fechas de consumo preferente 16/08/2025 y 29/08/2025.

Fuet Qualité Extra, de la marca Origin du Gout, lote 252534427 y fecha de consumo preferente 13/09/2025.

La AESAN recomienda no consumir esto productos y, en caso de haberlos ingerido y presentar síntomas compatibles con salmonelosis, acudir al centro de salud.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com