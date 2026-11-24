El condado de Yakima, en el estado de Washington (Estados Unidos) ha confirmado tres nuevos casos humanos de gripe aviar H5N1, uno de ellos es una persona que ha muerto después de ser hospitalizada por una enfermedad grave. El paciente tenía patologías previas y había estado en contacto con vacas lecheras infectadas, según han informado las autoridades sanitarias del condado.

Se trata de la primera muerte por H5N1 registrada en Estados Unidos en lo que va de año y la tercera en el país desde 2024, cuando se detectó por primera vez el virus en el ganado lechero.

Tres casos humanos vinculados a vacas infectadas

Los tres afectados son adultos que trabajaban en explotaciones ganaderas del condado de Yakima, una zona agrícola importante y productora de leche en la que se había detectado el virus de la gripe aviar de alta patogenicidad en el ganado bovino. Los otros dos afectados presentaron síntomas relativamente leves, entre ellos conjuntivitis, congestión nasal, dolores musculares y cefalea, y no necesitaron hospitalización.

El médico y funcionario de salud del Distrito de Salud de Yakima, Dave Atteberry, señaló que la gripe aviar puede causar enfermedades graves, especialmente en personas con problemas de salud preexistentes. Pero, subrayó que, pese a la gravedad de lo ocurrido, el riesgo para la población general sigue siendo bajo. Las autoridades continúan colaborando con sus socios de salud pública para vigilar la situación y proteger a la comunidad.

Los análisis genéticos confirmaron que los virus detectados en los tres pacientes eran muy similares a los identificados en el ganado lechero del estado de Washington, lo que apoya la hipótesis de la transmisión de animales a personas por exposición laboral. Por el momento se desconoce si los tres trabajaban en la misma explotación, ni tampoco hay indicios de transmisión persona a persona.

Posibilidad de nuevas infecciones y recomendaciones

La OMS advierte de que "cabe esperar nuevas infecciones humanas esporádicas asociadas al contacto con animales infectados o entornos contaminados mientras el virus continúe circulando entre las poblaciones animales".

Ante la detección del virus de la gripe aviar, la OMS ha recomendado evitar el consumo de leche cruda o no pasteurizada, así como de los productos lácteos elaborados con ella. Se precisó también que la leche pasteurizada y sus derivados pueden consumirse de forma segura y que, cuando no se disponga de ella, hervir la leche cruda permite reducir los riesgos asociados a su consumo. Aconsejó cocinar adecuadamente los huevos, la carne de ave y otros productos avícolas.

Asimismo, entre las recomendaciones de la OMS, se encuentra evitar el contacto sin protección con animales enfermos o muertos y con entornos contaminados, tampoco utilizar equipos de protección individual en aquellas actividades laborales que impliquen riesgo de exposición.

No ha llegado a España

El Ministerio de Sanidad informó oficialmente en verano de que, a pesar del aumento de la expansión de la gripe aviar entre las aves y a la detección de más de 150 focos durante el último año en España, no se habían registrado casos humanos de la enfermedad. Durante el mes de julio, la Comisión de Salud Pública aprobó el Plan Estatal "frente a infecciones por virus influenza de origen zoonótico para reforzar la prevención, la vigilancia y la detección precoz de posibles contagios en personas".