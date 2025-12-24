Detectan un brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida

Este miércoles los técnicos de la Generalitat han descubierto un nuevo brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida, en la que se sacrificarán todos los animales y en torno a la que se ha decretado un perímetro de restricción de movimiento animal de 10 kilómetros.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado este miércoles en conferencia de prensa de que se han inspeccionado el resto de granjas localizadas en un principio en un radio de un kilómetro a la afectada, en las que no se ha detectado rastro de la enfermedad. Ordeig ha apuntado a aves silvestres como posible origen de este nuevo brote, de la que hay otros 14 focos activos en España.

El conseller ha explicado que el brote se ha detectado por los técnicos de la Generalitat y que ahora falta la confirmación oficial por parte del laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ubicado en Madrid.

Tras conocerse este caso, se han activado también los protocolos del Departamento de Salud de la Generalitat para corroborar el buen estado de los trabajadores de la granja afectada.

Las medidas tomadas para el brote de gripe aviar

Este caso ha llevado a la Generalitat a decretar la alerta sanitaria por gripe aviar hoy mismo por este nuevo episodio de enfermedad animal, en el que participan representantes del sector avícola catalán, de acuerdo a los protocolos de la Comisión Europea, los del Ministerio y los de la propia Administración catalana, tras la reunión del comité de crisis creado.

También se han tomado una serie de medidas de bioseguridad entorno a la granja, cuya identidad ha pedido el conseller que se proteja que incluye el sacrificio de todas las aves en un radio de tres kilómetros de distancia.

Por otra parte, las granjas que se encuentren en el perímetro establecido serán las primeras en ser inspeccionadas, trabajo que seguirá luego en las situadas en un radio de tres a siete kilómetros, en las que además las medidas de restricción serán algo menos severas que en las otras.

El conseller ha indicado que, de momento, no se ha detectado ningún caso en las granjas que ya han inspeccionado, labor para la que se ha movilizado a todos los veterinarios públicos y privados de la zona. Si no aparece ningún foco más, ha explicado, se podría levantar la alerta en 30 días, ya que la medida afecta también a las exportaciones.

¿Qué riesgos supone la gripe aviar para los humanos?

La alerta activada hoy ha llevado, además, a la Generalitat a poner en marcha los protocolos para impedir el contagio en humanos. Aunque la Generalitat explica que la transmisión de la gripe aviar a personas es muy excepcional y que solo se han detectado casos aislados en situaciones de alto contacto directo con aves infectadas en el ámbito laboral, el Govern catalán ha pedido a la ciudadanía y a los medios de comunicación que no se acerquen a la explotación afectada, ni a pie ni en coche, para evitar la dispersión del virus.

"Los protocolos sanitarios están plenamente activados y el circuito asistencial está coordinado con el Hospital Universitari Arnau de Vilanova (en Lleida)", precisa la Generalitat en un comunicado. La gripe aviar es una enfermedad infecciosa, detalla, causada por virus gripales de tipo A, que afecta principalmente a las aves.

Contención del foco

Ordeig ha señalado que ha hablado, además de con el criador afectado por el foco, con otros representantes del sector y que, en los próximos días, lo hará con los alcaldes de la zona, para que se conozca detalladamente las medidas adoptadas.

Ahora, ha subrayado, lo importante es que en el perímetro de un kilómetro en torno a la granja no hay animales infectados, "un elemento que facilitará mucho la contención de la enfermedad", y actuar con rapidez de acuerdo a los protocolos establecidos. Ha recordado, en este sentido, que desde el pasado 17 de noviembre están confinadas todas las aves de crianza, precisamente para frenar la expansión del virus, que ya provocó un caso de gripe aviar en Cataluña en el año 2023 y otros diez casos en 2017.

El pasado día 17 de noviembre, se fijaron también protocolos reforzados para el acceso a granjas y movimiento de trabajadores, higiene personal, limpieza y desinfección, piensos, agua y líquidos, gestión de residuos y cadáveres, vigilancia sanitaria y formación del personal.

La experiencia adquirida con los focos de años anteriores, ha remarcado el conseller, ha llevado a los ganaderos a invertir en sus instalaciones, lo que facilitará la contención ahora del virus tras la detección precoz de este primer foco.

