En nuestro país hay casi tres millones y medio de hogares con gato. O gatos, en plural. Y hay otras muchas casas en las que estos animales no eran bien recibidos. Lo decimos en pasado porque ahora los alérgicos a los gatos ya pueden aliviar los síntomas e incluso curarse de su dolencia con un tratamiento de sello español. De Cuenca, para ser más exactos. El servicio de Alergología del Hospital Universitario de esa ciudad manchega ha presentado por primera vez en España una nueva inmunoterapia frente a la alergia a los gatos. Esta presentación la han realizado durante la celebración del Simposio Internacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), que ha tenido lugar en Gran Canaria. "El 20% de los pacientes que vemos en las consultas de alergología de España son sensibles al gato. Nuestra vacuna da solución a todas esas personas que tiene alergia a estos animales. Además no tiene efectos adversos ni efectos secundarios", nos explica el doctor Antonio Moreno, jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Cuenca, que ha liderado la investigación y el desarrollo de la vacuna.

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La clave, una proteína

La alergia a los gatos está provocada principalmente por proteínas presentes en la piel, la saliva y distintas secreciones de animal. Estas proteínas puede desencadenar síntomas como rinitis, conjuntivitis y asma, llegando en algunos casos a limitar considerablemente la calidad de vida de quienes la padecen. Las vacunas existentes hasta ahora se centraban en todas las proteínas gatunas, pero la vacuna española "afina el tiro" y se centra en una única proteína. "Lo que hemos hecho es purificar y modificar la más importante de las cinco proteínas presentes en los gatos", nos cuenta el doctor Moreno. "Esta proteína se llama Fel d1 y hemos comprobado que si vacunamos a los pacientes con esta proteína modificada estos pacientes se curan y mejoran de sus síntomas, además de una manera muy rápida y sin tener efectos adversos ni ninguna reacción importante". El jefe de la investigación desarrolla esta idea: "La inmunoterapia específica constituye una de las herramientas terapéuticas más relevantes en la alergología moderna, ya que busca modificar la respuesta del sistema inmunitario frente al alérgeno responsable de los síntomas, más allá del mero control farmacológico de las manifestaciones alérgicas".

Para el facultativo la presentación internacional de este estudio supone un reconocimiento al trabajo desarrollado desde el Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Cuenca y pone en valor la capacidad de los profesionales sanitarios del centro para desarrollar conocimiento científico y participar activamente en los avances que pueden transformar el tratamiento de las enfermedades alérgicas. "Detrás del descubrimiento de esta vacuna hay un trabajo muy importante. Llevamos más de dos años de trabajo para conseguir estos resultados. Hay una labor importantísima de un laboratorio, como es Roxall, y del equipo de alergólogos del Hospital, somos siete en total. Y además, por supuesto, el trabajo de magnífico equipo de enfermeras, auxiliares o directivos."

Si todo va bien, la vacuna española contra la alergia a los gatos estará disponible en los primeros meses de 2027.