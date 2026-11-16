Andar descalzo, dormir con la ventana abierta o salir con el pelo mojado: los mitos del resfriado que seguimos creyendo

Con la llegada del frío, vuelven también algunas de las advertencias más repetidas en muchos hogares, y escuchamos a nuestros padres y abuelos advertirnos: "No salgas con el pelo mojado, ponte las zapatillas, abrígate bien o cierra la ventana antes de dormir". Son consejos que han pasado de generación en generación y que muchos siguen asociando directamente con la posibilidad de coger un resfriado. Sin embargo, no todo es lo que parece.

El frío no es el culpable del resfriado

Andar descalzo, salir a la calle con el pelo mojado, llevar poca ropa o dormir con la ventana abierta pueden hacer que tengamos frío, pero no provocan por sí mismos un resfriado. Para que se produzca una infección respiratoria es imprescindible entrar en contacto con un virus. Es decir, si el virus no está presente, pasar frío no hará que enfermemos de un catarro.

Los resfriados están causados por diferentes virus respiratorios que se transmiten principalmente a través de las gotículas y aerosoles que expulsan las personas infectadas al hablar, toser o estornudar, así como por el contacto con superficies contaminadas y posterior contacto con las mucosas.

Entonces, ¿por qué los resfriados son más frecuentes en invierno? Jordi Mestres, médico de familia de la CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària), explica que "las bajas temperaturas favorecen que pasemos más tiempo en espacios cerrados y poco ventilados, lo que facilita la transmisión de los virus". Además, el aire frío y seco puede afectar a las defensas naturales de las vías respiratorias.

La nariz y la garganta cuentan con mecanismos de protección que actúan como una primera barrera frente a los virus. Uno de ellos es la mucosa nasal, que ayuda a atrapar partículas y microorganismos presentes en el aire. Cuando respiramos aire frío y seco, las mucosas pueden resecarse y perder parte de su eficacia protectora.

Esto puede facilitar que algunos virus encuentren condiciones más favorables para infectar las células de las vías respiratorias. Sin embargo, conviene insistir en que el frío no genera el virus ni provoca directamente el resfriado: es necesaria la exposición a un agente infeccioso.

¿Sirven los zumos de naranja y los chupitos de jengibre para prevenirlos?

Otro de los grandes mitos tiene que ver con los remedios caseros basados en la alimentación. Los zumos de naranja, por su contenido en vitamina C, o los conocidos chupitos de jengibre a diario se han convertido en habituales cuando empiezan los primeros síntomas.

Sin embargo, el médico de familia Jordi Mestres, recuerda que no está demostrado que estos remedios prevengan los resfriados ni que los curen. "Si te gusta la naranja, mejor comer una pieza entera que un zumo, al igual que las infusiones de jengibre, podemos tomarlas si nos apetecen, pero no van a hacer que nos curemos antes de un resfriado", aclara. "Hay que saber distinguir entre aquello que nos alivia los síntomas y lo que combate el virus", dice Mestres, "un catarro es un proceso vírico que lleva su tiempo, podemos combatir algunos síntomas, pero difícilmente podremos acortarlo", añade.

La mejor prevención sigue siendo mantener una buena higiene de manos, ventilar los espacios cerrados y evitar el contacto estrecho con personas infectadas. Porque, aunque abrigarse puede ayudar a combatir las bajas temperaturas, la clave para no resfriarse no está en los calcetines ni en el pelo seco, sino en evitar el contagio del virus.