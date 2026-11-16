Un estudio identifica nueve muertes asociadas al Nolotil en dos años en Alicante

Una investigación presentada en el 71.º Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha identificado nueve muertes asociados a una reacción adversa grave al metamizol, principio activo del Nolotil, en Alicante entre 2016 y 2017. Siete de los fallecidos eran británicos y dos españoles, según los datos de un informe de la Generalitat Valenciana a los que ha tenido acceso 'El País'.

El trabajo, presentado por profesionales del Hospital Francesc de Borja de Gandía, se basa en un informe interno elaborado en 2019 y analiza los casos de agranulocitosis, una reacción adversa que provoca una disminución drástica de determinados glóbulos blancos, aumenta el riesgo de infecciones graves y puede resultar mortal.

Los investigadores identificaron 41 pacientes hospitalizados por esta complicación: 26 británicos, once españoles, un danés, un neerlandés, un sueco y un marroquí.

El análisis abarca cinco departamentos de salud de la provincia: Dénia, Villajoyosa, Torrevieja, Sant Joan y Orihuela, que reunían aproximadamente 916.000 habitantes, de los cuales 62.000 eran británicos.

Para desarrollar la investigación, los responsables cruzaron los registros de altas hospitalarias con los datos de consumo del medicamento en mayores de 45 años y revisaron las historias clínicas para confirmar que los afectados habían tomado metamizol durante el mes anterior a su ingreso.

La AEMPS cuestiona el mayor riesgo calculado entre los británicos

Uno de los principales resultados del estudio apunta a una mayor frecuencia de agranulocitosis entre los ciudadanos británicos. En concreto, los investigadores calcularon 39,8 casos por cada 100.000 dosis diarias definidas entre estos pacientes, frente a 0,33 entre los españoles, una diferencia de 120,7 veces.

Sin embargo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha cuestionado estas conclusiones al considerar que el informe presenta importantes limitaciones metodológicas.

Según ha explicado a 'El País', se trata de un estudio descriptivo que no permite calcular de forma fiable las incidencias ni los riesgos relativos.

Por ello, considera que sus resultados no son suficientes para establecer que la población británica tenga una mayor predisposición a sufrir esta reacción adversa.

El organismo mantiene que los datos científicos disponibles no permiten confirmar ni descartar diferencias de riesgo relacionadas con características étnicas o genéticas.

Asimismo, recuerda que el balance entre los beneficios y los riesgos del metamizol sigue siendo favorable para las indicaciones autorizadas, una conclusión que también alcanzó la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) tras revisar su seguridad en 2024.

No obstante, las autoridades sanitarias reforzaron entonces las recomendaciones para detectar precozmente la agranulocitosis y evitar complicaciones graves.