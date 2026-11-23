La medicina estética gana terreno entre los hombres. Durante años, se ha considerado un hábito asociado principalmente con las mujeres, pero cada vez ha ido incorporando más público masculino. Ellos acuden a las clínicas para cuidar su imagen, pero sin que el resultado sea demasiado evidente. La doctora Paula Catena, médica estética en Majadahonda (Madrid), asegura que ha duplicado el número de pacientes masculinos respecto al año anterior.

La tendencia también se refleja en los datos de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), que reflejan que los hombres representan el 31% de quienes se someten a tratamientos de medicina estética en España.

¿Qué es lo que más se retocan?

Entre las intervenciones más solicitadas figuran las bolsas y los párpados, la forma de la nariz, las orejas prominentes y la proyección del mentón. También se buscan soluciones para las arrugas y para recuperar volumen en determinadas zonas del rostro. El objetivo, en muchos casos, no es transformar la apariencia, sino corregir detalles concretos y mantener una imagen descansada.

La edad y las preocupaciones cambian las prioridades. Según explica la doctora González, especialista en dermatología médico-quirúrgica y medicina estética de IMR, el perfil más frecuente se sitúa entre los 30 y los 55 años. Entre los 30 y los 40, las consultas suelen centrarse en las ojeras y el aspecto de cansancio. A partir de los 40, gana importancia la definición de los rasgos, especialmente la mandíbula y el mentón.

El ácido hialurónico es uno de los productos más demandados porque permite tratar distintas zonas, desde las ojeras y las arrugas hasta la estructura facial. Los especialistas observan, además, un interés creciente por los retoques preventivos y progresivos. La consigna es priorizar la estructura y las proporciones del rostro frente al volumen, para evitar cambios artificiales.

Este cambio responde también a una evolución en la percepción social del cuidado estético. Además, uno de cada tres pacientes de medicina estética también se ha sometido a alguna intervención de cirugía estética. De estos, dos de cada tres se decantan por la medicina estética frente a la cirugía, principalmente por tratarse de una opción menos invasiva.