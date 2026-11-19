Bajo el lema 'Ciencia se escribe con compromiso', la Fundación AstraZeneca ha hecho entrega de los galardones de la X edición de los Premios Jóvenes Investigadores, en una jornada conmemorativa en la que la entidad celebró su 25º Aniversario.

Para Laura Colón, presidenta de la Fundación AstraZeneca y presidenta de AstraZeneca España, “celebrar un cuarto de siglo de la Fundación y diez ediciones de estos premios nos permite mirar con orgullo el camino recorrido, pero sobre todo reafirmar una convicción de país: la ciencia no es un complemento, es la mayor inversión estratégica que podemos hacer en la salud, el progreso y el futuro de nuestra sociedad”.

“El objetivo que tienen es fundamentalmente resaltar, ayudar y promover a los jóvenes científicos de nuestro país para que sigan investigando y se sigan quedando en nuestro país”, asegura Marta Moreno, vicepresidenta de la Fundación AstraZeneca y de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España.

Un millón de euros destinados a la investigación

Los premios, dotados cada uno con 225.000 euros, reconocen cuatro proyectos de investigación en red en las áreas de enfermedades cardiovasculares, oncología, respiratorio e infecciosas. El objetivo es que los investigadores puedan desarrollar sus iniciativas y trasladar sus avances a los pacientes.

Este año la convocatoria ha contado con 51 proyectos presentados, 189 grupos de investigación de 16 comunidades autónomas y una destacada participación femenina: más del 70 % de las propuestas están lideradas por mujeres.

Proyectos galardonados en los X Premios Jóvenes Investigadores

El objetivo de estos galardones es promover la investigación entre grupos de investigadores jóvenes procedentes de diferentes Comunidades Autónomas que participan en un proyecto de investigación en red para la obtención de resultados trasladables a la población. En este sentido, los proyectos premiados han sido:

En la Categoría Cardiovascular, Renal y Metabolismo, el proyecto, coordinado por la doctora Esther González López, del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, utiliza la inteligencia artificial y los electrocardiogramas para detectar de forma precoz la amiloidosis por transtirretina, una enfermedad que puede pasar desapercibida en pacientes sometidos a determinadas cirugías ortopédicas.

En la Categoría Enfermedades Infecciosas e Inmunoprevenibles, la iniciativa premiada busca desarrollar nuevas estrategias contra las infecciones bacterianas resistentes que afectan a pacientes con fibrosis quística, utilizando bacteriófagos y herramientas de inteligencia artificial. El proyecto lo coordina la doctora María Ruiz Ruigómez, de la Universidad Complutense de Madrid y el Hospital 12 de Octubre.

En la Categoría Oncología, Medicina de Precisión e Inmuno-oncología, el proyecto, coordinado por la doctora Ana Ruiz Sáenz, del centro CIC bioGUNE del País Vasco, estudia de qué manera influye la composición de las células tumorales en la eficacia de un tratamiento contra el cáncer de mama metastásico, con el objetivo de mejorar la respuesta y avanzar hacia terapias más personalizadas.

Por último, en la Categoría Respiratorio e Inmunología, el proyecto, coordinado por la doctora Jessica González, del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, desarrollará una plataforma digital para detectar de forma temprana posibles complicaciones en pacientes con EPOC y anticipar el riesgo de empeoramiento, hospitalización o fallecimiento.

El chef José Andrés, Premio Honorífico de la Fundación AstraZeneca

La Fundación AstraZeneca ha galardonado con el Premio Honorífico al chef José Andrés por su compromiso social y por cómo ha sabido utilizar la gastronomía para impulsar proyectos de ayuda humanitaria, tanto en España como en otros países.

"Estamos muy orgullosos de reconocer la labor de José Andrés y su incansable compromiso con la ayuda humanitaria a nivel global mediante el Premio Honorífico de la Fundación AstraZeneca", asegura su presidenta, Laura Colón.