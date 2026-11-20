La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha activado una alerta por la posible presencia de la bacteria salmonella en varios lotes de huevos, en Castilla y León y otras siete comunidades.

En concreto, los datos del producto implicado son huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero, tamaño M, L y XL, en formatos de una docena, 0,5 docena o 1,5 docenas. El lote es 0222F y tiene consumo preferente entre el 22/11 y el 1/12 de 2026. Son huevos de la marca Eroski.

La distribución inicial ha sido en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Madrid, Murcia y País Vasco, pero no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, según el comunicado de Aesan.

Para verificar que los productos afectados se retiren de los canales de comercialización, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) ha trasladado esta información a las regiones pertinentes.

Los detalles más concretos para su identificación tienen que ver con la numeración EAN, los huevos afectados son: huevo fresco L suelo EAN: 8480010184778; huevo fresco M suelo EAN: 8480010184785; huevo suelo L EAN: 8480010190106; huevo suelo M/L EAN: 8480010190076; y huevo fresco suelo L/XL EAN: 8480010196733.

Qué hacer si has consumido alguno de estos huevos

La salmonela es una bacteria que puede provocar salmonelosis, una infección alimentaria que tiene síntomas muy detectables. Entre los más habituales se encuentran la diarrea, los vómitos, la fiebre y el dolor de cabeza. Por eso, la Aesan recomienda que quienes hayan consumido alguno de los productos de los lotes mencionados y presenten síntomas compatibles, acudan a un centro de salud para recibir valoración médica.

En caso de tener alguno de estos productos en casa, habría que comprobar el número de lote y el código de envase y, si coincide con los datos de la alerta, abstenerse de consumirlos.