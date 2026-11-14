Antena 3 Noticias
Última hora
Salud

Diabetes

Día Mundial de la Diabetes: la importancia de detectar la enfermedad a tiempo

La diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad y sus síntomas pueden pasar desapercibidos. La detección precoz permite anticiparse a posibles complicaciones y preparar a las familias para afrontar el diagnóstico.

Diabetes

Día Mundial de la Diabetes | Pixabay

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que afecta a millones de personas y que, en muchos casos, todavía no ha sido diagnosticada. Se estima que la mitad de quienes padecen diabetes en el mundo desconocen que la tienen.

En el caso de la diabetes tipo 1, se trata de una enfermedad autoinmune que puede aparecer en cualquier momento de la vida, tanto en niños como en jóvenes y adultos. Aunque el organismo puede presentar señales de alerta, estas no siempre se identifican a tiempo.

Es lo que le ocurrió a Valeria. No tenía antecedentes familiares y su madre desconocía los síntomas de la enfermedad. El diagnóstico llegó cuando su estado de salud ya era grave. "Ella entró en la UCI muy grave, no nos daban garantías de nada. Esto hizo que fuera un shock emocional muy fuerte", recuerda su madre.

¿Cómo se puede detectar la diabetes tipo 1 antes de los síntomas?

La detección precoz permite identificar determinados marcadores de la enfermedad incluso antes de que aparezcan sus manifestaciones clínicas. "La forma de hacerlo es mediante una analítica de sangre que determina los anticuerpos", explica una doctora.

Actualmente, las recomendaciones de cribado se dirigen a familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1 y a pacientes con determinadas enfermedades autoinmunes, según el consenso nacional.

Sin embargo, los especialistas también insisten en la necesidad de facilitar el acceso a estas pruebas. "Necesitamos que ese cribado sea equitativo y que llegue a todas las familias por igual", señala la especialista.

La detección precoz puede evitar complicaciones

Identificar la diabetes tipo 1 antes de que se produzca una complicación grave ofrece a los pacientes y a sus familias la posibilidad de prepararse para afrontar la enfermedad. Además de reducir el riesgo de complicaciones, conocer el diagnóstico con antelación permite aprender sobre la enfermedad y afrontar el impacto emocional que puede provocar su aparición.

También se está estudiando la posibilidad de ampliar la detección a la población infantil general mediante programas piloto, aunque actualmente no existe un cribado generalizado en España. "Qué menos que tener el tiempo y la oportunidad de tener menos complicaciones futuras", reflexiona la madre de Valeria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Cosmeticorexia: la obsesión de adolescentes por el skincare y productos anti-edad

Una mujer dándose crema

Publicidad

Salud

Diabetes

Día Mundial de la Diabetes: la importancia de detectar la enfermedad a tiempo

Cama de hospital

Científicos desarrollan una terapia experimental que logra que el corazón se repare a sí mismo tras un infarto

Dormir con el móvil al lado

La obsesión por medir la calidad del sueño puede provocar insomnio

Hospìtal de La Fe de Valencia
Trasplante

El Hospital La Fe realiza con éxito un trasplante cardíaco a un hombre de 70 años portador de un corazón mecánico

Temporada de setas
Micología

Otoño, tiempo de setas y de riesgos: las claves para evitar las venenosas

Alerta alimentaria por presencia de Listeria monocytogenes en jamón cocido procedente de España
Salud

Alerta alimentaria por presencia de Listeria monocytogenes en esta conocida marca de jamón cocido procedente de España

A las personas que tengan los productos incluidos en esta alerta en sus domicilios, se les recomienda no consumirlos. Consulta cuáles son los lotes afectados.

Cuidado del pelo
Cabello

¿Por qué se nos cae el pelo? Causas, consejos y remedios naturales para fortalecerlo

Los cambios hormonales, cambios de estación y el estrés son unas de las causas que más afectan al cuero cabelludo.

Una campaña de farmacéuticos consigue identificar 70 casos de riesgo de sufrir un ictus

Una campaña de farmacéuticos consigue identificar 70 casos de riesgo de sufrir un ictus

Elegir gafas basándonos en la comodidad, el gusto y la estética: “Importa ver bien y sentirnos mejor”

Elegir gafas basándonos en la comodidad, el gusto y la estética: “Importa ver bien y sentirnos mejor”

Hipertensión

Alerta por la falta de un medicamento para la hipertensión grave por el auge de su uso contra la calvicie

Publicidad