Día Mundial de la Diabetes: la importancia de detectar la enfermedad a tiempo

Este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que afecta a millones de personas y que, en muchos casos, todavía no ha sido diagnosticada. Se estima que la mitad de quienes padecen diabetes en el mundo desconocen que la tienen.

En el caso de la diabetes tipo 1, se trata de una enfermedad autoinmune que puede aparecer en cualquier momento de la vida, tanto en niños como en jóvenes y adultos. Aunque el organismo puede presentar señales de alerta, estas no siempre se identifican a tiempo.

Es lo que le ocurrió a Valeria. No tenía antecedentes familiares y su madre desconocía los síntomas de la enfermedad. El diagnóstico llegó cuando su estado de salud ya era grave. "Ella entró en la UCI muy grave, no nos daban garantías de nada. Esto hizo que fuera un shock emocional muy fuerte", recuerda su madre.

¿Cómo se puede detectar la diabetes tipo 1 antes de los síntomas?

La detección precoz permite identificar determinados marcadores de la enfermedad incluso antes de que aparezcan sus manifestaciones clínicas. "La forma de hacerlo es mediante una analítica de sangre que determina los anticuerpos", explica una doctora.

Actualmente, las recomendaciones de cribado se dirigen a familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1 y a pacientes con determinadas enfermedades autoinmunes, según el consenso nacional.

Sin embargo, los especialistas también insisten en la necesidad de facilitar el acceso a estas pruebas. "Necesitamos que ese cribado sea equitativo y que llegue a todas las familias por igual", señala la especialista.

La detección precoz puede evitar complicaciones

Identificar la diabetes tipo 1 antes de que se produzca una complicación grave ofrece a los pacientes y a sus familias la posibilidad de prepararse para afrontar la enfermedad. Además de reducir el riesgo de complicaciones, conocer el diagnóstico con antelación permite aprender sobre la enfermedad y afrontar el impacto emocional que puede provocar su aparición.

También se está estudiando la posibilidad de ampliar la detección a la población infantil general mediante programas piloto, aunque actualmente no existe un cribado generalizado en España. "Qué menos que tener el tiempo y la oportunidad de tener menos complicaciones futuras", reflexiona la madre de Valeria.

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