Adolescentes toman un medicamento contra el cáncer para ser más altos pese a sus importantes efectos secundarios

La obsesión por alcanzar una determinada estatura ha llevado a algunos adolescentes, principalmente varones, a recurrir a un medicamento contra el cáncer con la esperanza de ganar unos centímetros. Se trata del erdafitinib, comercializado bajo la marca Balversa y conocido en las comunidades digitales como 'erda', cuyo consumo se está extendiendo en determinados grupos de internet vinculados al fenómeno del 'looksmaxxing', una tendencia que promueve mejorar al máximo el aspecto físico.

En plataformas como Reddit y TikTok, algunos jóvenes comparten sus experiencias y recomiendan el fármaco como una supuesta solución para crecer. "1,88 metros es el nuevo 1,80", aseguran algunas publicaciones, que animan a sus seguidores a conseguirlo cuanto antes y ofrecen consejos sobre dónde comprarlo y qué dosis utilizar.

La presión por ganar altura queda patente en el testimonio de un usuario de Reddit de 16 años, que reconoce que su principal motivación es dejar de sentirse inferior a otros hombres. "Odio andar por ahí sabiendo que otras personas son mejores que yo", escribe, convencido de que el medicamento le dará la mejor oportunidad de ganar al menos 2,5 centímetros.

Sin embargo, detrás de las recomendaciones que circulan por internet hay experiencias preocupantes. Según recoge la revista 'Rolling Stone', Zak, un creador de contenido de TikTok de 17 años residente en Nueva York, asegura que durante los dos años que consumió erdafitinib de forma intermitente sufrió dolores articulares, hemorragias nasales y una sequedad extrema de la piel. Otro adolescente de la misma edad afirma que se le cayeron las uñas después de dos meses tomando el fármaco, aunque también utilizaba otros suplementos para favorecer el crecimiento.

Un medicamento contra el cáncer sin eficacia demostrada para crecer

El erdafitinib es un inhibidor de la tirosina quinasa autorizado en Reino Unido para tratar determinados casos de cáncer urotelial avanzado, que afecta a la vejiga y las vías urinarias. Su función es bloquear la actividad de determinadas proteínas implicadas en el crecimiento de las células tumorales.

Aunque algunos estudios apuntan a que podría favorecer el crecimiento óseo en niños y adolescentes, las evidencias disponibles son limitadas. El medicamento no está aprobado para aumentar la estatura y tampoco se ha establecido su seguridad ni su eficacia con ese objetivo en menores.

Así lo advierte un portavoz de Johnson & Johnson, fabricante del medicamento, que recuerda que no ha sido autorizado para estimular el crecimiento ni para ningún otro uso en niños y adolescentes.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido (MHRA) recuerda que el fármaco está autorizado únicamente para un grupo específico de adultos con cáncer urotelial avanzado y que debe ser prescrito por profesionales sanitarios con experiencia en tratamientos oncológicos. Además, advierte de que etiquetar un producto como destinado a la investigación no lo excluye automáticamente de la regulación farmacéutica.

Los riesgos de experimentar con un fármaco oncológico

Los especialistas han alertado de los peligros de utilizar erdafitinib sin indicación médica. El doctor Donald Grant, médico de familia y asesor clínico sénior de The Independent Pharmacy, es tajante: "Mi consejo es sencillo: no lo tomes".

Entre los posibles efectos adversos figuran problemas oculares que pueden provocar daños permanentes en la visión, llagas en la boca, diarrea, sequedad y descamación de la piel, caída del cabello y alteraciones en las uñas, que pueden llegar a desprenderse. También se han registrado cambios en la función hepática, anemia, cansancio y alteraciones de los niveles de diferentes minerales en sangre.

En algunos menores que han recibido el medicamento para tratar el cáncer también se han observado problemas óseos y articulares.

Grant insiste en que no existen pruebas de que el erdafitinib haga crecer a los adolescentes sanos. Además, recuerda que, una vez que las placas de crecimiento de los huesos se cierran al final de la pubertad, ningún medicamento puede aumentar la estatura.

El especialista también alerta de la presión estética que sufren los hombres jóvenes para alcanzar determinados cánones físicos. A su juicio, resulta especialmente preocupante que una tendencia que comienza con consejos sobre apariencia personal termine llevando a menores a comprar medicamentos oncológicos por internet y experimentar con ellos mismos.

Qué hacer si un adolescente está tomando erdafitinib

Ante la posibilidad de que un menor esté considerando consumir este medicamento, los expertos recomiendan a los padres abordar la situación mediante una conversación abierta, sin recurrir inicialmente a reproches o enfrentamientos.

Omar El-Gohary, farmacéutico jefe de IQ Doctor, aconseja preguntar al adolescente qué información ha encontrado en internet y qué espera conseguir con el tratamiento. Si los padres descubren un pedido o un envase del medicamento, recomienda averiguar primero si ha llegado a ingerirlo para poder actuar en consecuencia. Si lo ha comprado, pero todavía no lo ha tomado, debe mantenerse fuera de su alcance.

En caso de sospecha de ingestión, la recomendación es llamar al 999, número de emergencias de Reino Unido, o acudir inmediatamente a urgencias, sin esperar a que aparezcan síntomas. También es importante conservar el envase o los datos del pedido y facilitar al personal sanitario toda la información disponible sobre la cantidad ingerida y el momento del consumo.

Entre las señales físicas que requieren una valoración médica urgente se encuentran el dolor en la cadera, la ingle, el muslo o la rodilla, la cojera y los cambios en la visión.