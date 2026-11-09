Trasplante
El Hospital La Fe realiza con éxito un trasplante cardíaco a un hombre de 70 años portador de un corazón mecánico
La operación se produjo en octubre de 2025 después de estar un año y medio con un "corazón artificial", un dispositivo de asistencia ventricular, debido a una insuficiencia cardíaca grave.
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Sin duda, un nuevo éxito para el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. Todo después de realizar un trasplante de corazón a un hombre de 70 años, que llevaba un dispositivo mecánico. "Un año después del trasplante el paciente está perfecto y tiene una muy buena calidad de vida", remarca Francisco Valera, jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular de La Fe.
El hombre ingresó en La Fe en 2024 por una insuficiencia cardíaca avanzada. "Presentaba obesidad y una insuficiencia renal que, además de la edad, esto desaconsejaba el trasplante cardíaco como primera opción", explica el coordinador de Asistencia Mecánica Circulatoria de La Fe, Salvador Torregrosa.
Es por ello que los especialistas optaron por implantarle un "corazón artificial", es decir, "un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, que ayuda al corazón a bombear sangre cuando este no puede hacerlo por sí mismo", como detalla Torregrosa.
Pero la evolución con este dispositivo no fue nada positiva, ya que derivó con una complicación infecciosa y, un año y medio después, tuvieron que optar por el trasplante orgánico. Los especialistas de La Fe consideraron que era la mejor alternativa para el paciente, debido a que "no se podía cambiar el dispositivo infectado por otro porque se infectaría", detalla Torregrosa.
Por ello, en octubre de 2025 los equipos de Cirugía Cardiovascular y Cardiología de La Fe llevaron a cabo, con éxito, la explantación del dispositivo ventricular y el posterior trasplante cardíaco. Una operación que no era nada fácil: "Un cuadro con mucho riesgo", pero este paciente "ha podido sobrevivir gracias al equipo multidisciplinar que tenemos que, solamente, se produce en equipos de tanto nivel como el que hay aquí en la Comunidad Valenciana y en España", remarca el doctor Torregrosa.
Por lo que respecta a la donación de órganos, el doctor Varela explica que "debido a la escasez de donantes pacientes, al ser personas tan mayores es muy raro que puedan entrar en las listas de espera de trasplante cardíaco, ya que tienen que tener una muy buena reserva funcional y ninguna contraindicación. Aún así, gracias a las alternativas que son los aparatos de asistencia circulatoria, pues estos pacientes tienen esa opción aunque el trasplante cardíaco tradicionalmente ha sido el tratamiento oro y el que mejores resultados a largo plazo está dando".
Un hospital de referencia como es La Fe que llevan más de 40 años de trasplantes y, también, siendo referentes nacionales en la implantación de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica "todo ello hace que, al final, los resultados se puedan obtener, incluso en casos muy complicados como este", concluye el jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular de La Fe.
LA BUENA NOTICIA :)
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Con ello, se convierte en el segundo caso registrado en España de un paciente que llevaba este dispositivo antes de recibir un trasplante de órgano, el antecedente fue en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en 2021 a un paciente de 76 años.
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