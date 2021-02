Día Mundial contra el cáncer 2021: Por qué se celebra el 4 de febrero y las mejores frases para enviar hoy

Este mes de febrero nos trae en su primera semana una de las jornadas ineludibles del calendario desde hace ya más de dos décadas: el Día Mundial contra el Cáncer. Como cada año, el 4 de febrero conmemoramos esta cita a nivel internacional con el objetivo fundamental de poner el foco en la lucha continua contra el cáncer, una de las causas principales de muerte en todo el mundo.

Además de concienciar a nivel global sobre esta enfermedad, la jornada pretende difundir acciones de prevención, detección temprana y control de la misma. En esta línea, la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) señala que la mortalidad del cáncer en España ha experimentado un fuerte descenso en las últimas décadas. Estas tendencias reflejan las mejoras en la supervivencia de los pacientes con tumores debido a las actividades preventivas, las campañas de diagnóstico precoz y los avances terapéuticos.

¿Por qué el Día Mundial del Cáncer se celebra el 4 de febrero?

Aunque ya ha pasado un tiempo considerable desde su nacimiento, el Día Mundial contra el cáncer reivindica cada año, y con más fuerza, el espíritu con el que nació: poner el acento en la prevención del cáncer, en su investigación, en el respeto a los pacientes y en un acceso equitativo a los tratamientos y cuidados. Así se demuestra también en 2021, cuando esta efeméride cumple nada más y nada menos que 21 años.

Fue exactamente el 4 de febrero de 2000 cuando, en el marco de la cumbre de París, el entonces presidente francés, Jacques Chirac, firmó la llamada Carta de París, un documento apadrinado por seis ‘sabios’ determinados a poner en el centro de la agenda pública del nuevo milenio la lucha contra el cáncer.

Frases para el Día Mundial del Cáncer

Cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de cáncer, independientemente del tratamiento al que nos tengamos que someter, la ayuda y consuelo de los nuestros se convierte en un pilar fundamental. De una u otra manera, esta enfermedad nos toca de cerca a muchos y, en estos casos, tanto la escucha activa como las palabras de aliento, funcionan de bálsamo para hacer frente al día a día que el cáncer nos va imponiendo.

Aquí te dejamos una pequeña colección de las frases más inspiradoras y esperanzadoras que algunos famosos que han vivido el cáncer en sus propias carnes, nos han regalado:

- “Cada día me miro en el espejo y me pregunto: 'Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?' Si la respuesta es 'no' durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo”. (Steve Jobs, fundador de Apple).

- “El cáncer cambió mi vida. Doy las gracias por cada día. Me ha ayudado a establecer prioridades” (Olivia Newton-John, actriz).

- “Combatimos el cáncer con todo tipo de cosas, pero se nos olvida el amor. Podría ser la mejor arma de todas”. (Regina Brett, escritora estadounidense).

- “Me parece poco atractivo rendirse (…) Le diría a otras personas con cáncer que saquen fuerza de donde no la hay, que no sucumban a la enfermedad y que no se dejen tratar como enfermos”. (David Delfín, diseñador español).

- “Cuando pasas por una experiencia como esa, tus prioridades cambian y te das cuenta de lo que es realmente importante para ti”. (Sofía Vergara, actriz).

- “Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte y no perder la calma, ya que no había ninguna razón para pensar que no vería crecer a mis hijos y nietos”. (Angelina Jolie, actriz).

- "El tiempo se acorta, pero cada día que enfrento a este cáncer y sobrevivo a él es una victoria para mí”. (Ingrid Bergman, actriz).