El Colegio de Médicos de Baleares suspende durante 6 años al médico negacionista Ángel Ruiz-Valdepeñas

Ángel Ruiz-Valdepeñas es el primer médico español que cuestiona públicamente el confinamiento, las pruebas PCR y las mascarillas, o como el las llama "bozales". Hace un año repitió constantemente que la pandemia del coronavirus se trataba de "una falsa pandemia" y cuando se refiere a las medidas sanitarias establecidas para la prevención del virus de su boca solamente sale "no hay estudios científicos que las avalen"

El pasado 13 de junio del 2020 en todavía momentos críticos de la pandemia se concentró en la céntrica plaza de Callao en Madrid para propagar tesis negacionistas y a difundirlas a través de la plataforma negacionista que está presente en varios países, Médicos por la Verdad. Otra concentración protagonizada por Ruiz-Valdepeñas fue hace apenas un mes e Ibiza, donde gritaba constantemente que "la vacuna es mala" o que "todo es mentira". Durante el acto se negó a ponerse la mascarilla e increpó a la policía diciendo que eso "va en contra de mi salud" por lo que recibió una multa de 100 euros.

Este tipo de declaraciones hicieron que el médico de Formentera fuera suspendido del Servicio balear de Salud en julio del año pasado. Ángel se defendía apelando a la libertad de actuación médica y en que sus manifestaciones públicas no dañaban la relación médico-paciente sin embargo tampoco se mostraba preocupado. "Que me quiten mi trabajo es secundario, cuando estamos a punto de ser sometidos a una dictadura mundial. Si me estoy equivocando y no vuelvo a ejercer, adelante" fueron sus declaraciones para el Diario de Mallorca.

Este lunes 10 de mayo llegó la resolución del expediente disciplinario abierto contra él por vulneración grave de múltiples artículos del Código de Ética y Deontología Médica, en el que certifican que Ángel Ruiz-Valdepeñas no podrá ejercer en 6 años y tendrá que abonar una multa de 240 cuotas colegiales, lo que suman 16.000 euros. Aunque ante esta reclusión cabe la interposición de un recurso de alzada ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM).

Ruiz-Valdepeñas acudió hace unos días a Palma, donde se reunió con los hosteleros y enfadado con las restricciones del Gobierno de las islas arremetió contra el cierre del bares y restaurante y comunicaba que "Estamos en un momento histórico y estamos viendo la gran mentira a la que estamos viviendo". También ha arremetido contra la OMS a la que ha calificado de criminal y ha afirmado que el único virus es el del miedo.

¿Es el único médico negacionista de nuestro país?

Existen más médicos cabecillas que están dentro de la plataforma Médicos por la Verdad. Las doctoras María José Martínez Albarracín y Natalia Prego junto a otros casi 200 médicos negacionistas viajan por las ciudades de nuestro país difundiendo mentiras sobre la pandemia del covid.

El Colegio de Médicos afirma que los hechos que han motivado la sanción son de "extrema gravedad y de una gravísima irresponsabilidad" y suscitan un estado de confusión, miedo y alarma social, lo que supone un importante riesgo para la salud pública en el país.

Sus palabras contra la vacunación no dejan indiferente y es que Ruiz-Valdepeñas considera "criminal que se ponga en circulación las vacunas. Es como una droga en la puerta de un colegio. La ciudadanía no sabe si es veneno o medicina, ni los médicos sabemos lo que lleva esta vacuna. Si en este momento, hasta la fecha de hoy, han fallecido el 0,03% de la población eso significa que ha sobrevivido el 99,97%. De ésos, el 95% tenía enfermedades graves, ¿qué sentido tiene favorecer a la población para que se vacune masivamente si enferma la población mayor y con enfermedades previas? Qué sentido tiene la vacunación masiva para proteger a ese 0,03%?". Pero su teoría negacionista no termina en arremeter contra la vacunación o contra las normativas sanitarias, sino que llega hasta el creador de Microsoft, Bill Gates, las farmacéuticas y los gobiernos mundiales a los que manda el mensaje de que "no es necesaria, no es eficaz y no está demostrado que sea segura".