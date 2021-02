Un médico gallego, entre los 'negacionistas' del coronavirus: "Digo 'no' a la vacunación"

Los 'negacionistas' del coronavirus siguen asegurando que el virus no existe realmente. Dentro de este grupo de 'negacionistas' también se han encontrado médicos, como es el caso de un doctor de Ourense, que recomienda a las personas que no se pongan la vacuna.

Pero no es el único profesional 'negacionista' del coronavirus que hay en la Sanidad. Las personas que no creen en que haya una pandemia mundial afirman que el virus no es tan grave como se están diciendo y aseguran que "no hay más muertos que el año pasado", algunos incluso dudan de que realmente exista el coronavirus.

Un doctor gallego: "digo no a la vacunación obligatoria". El Colegio de Médicos estudia abrir un expediente por este alegato.

El médico, con un de responsable en un hospital Ourense, también recomienda una plataforma, 'Médicos por la Verdad', una organización de médicos negacionistas que aseguran que la vacunación "no es más que un experimento genético". El colegio de médicos de Ourense además de expedientar al médico gallego, considera que sus declaraciones son "inaceptables".

Esta organización de médicos 'negacionistas' del coronavirus es la responsable de de que en los buzones de Córdoba haya aparecido un panfleto en el que afirman que la vacuna produce esterilidad y que modificará nuestros genes y recomienda a la población que no se vacune.

"No le hagan caso a este panfleto porque no está basado en evidencias científicas", dice un hombre. Una mujer asegura que "no se aclaran ni ellos" y que no saben "ni si realmente es un virus".