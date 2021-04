La cepa británica del coronavirus es más contagiosa pero menos grave, según un estudio

La cepa británica del coronavirus está detrás de casi el 100% de los contagios en algunas comunidades autónomas. Esta variante está por encima del 90% en Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y Asturias.

Sobre esta cepa hay dos estudios que contradicen otros trabajos anteriores. La conclusión es que es más contagiosa, pero menos grave. Las dos investigaciones se han publicado en la revista The Lancet y aseguran que la variante británica tiene más carga viral y provoca más contagios por paciente, pero de menor gravedad.

Ambas investigaciones, publicadas respectivamente en las revistas The Lancet Infectious Diseases y The Lancet Public Health, no hallaron evidencias de que personas con la variante B.1.1.7.o un mayor riesgo de desarrollar covid de larga duración frente a otros infectados con una cepa distinta del virus.

Eleni Nastouli, de la fundación hospitalaria University College London Hospitals NHS Foundation Trust y del UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, destacó que "una de las verdaderas fortalezas del estudio es que se llevó a cabo al mismo tiempo en que la B.1.1.7. emergía y se propagaba por Londres y el sur de Inglaterra".

Los autores de estas investigaciones han admitido aun así limitaciones en su estudio, ya que no se tuvo en cuenta otros tratamientos recibidos por los pacientes o la posibilidad de que estos hubieran recibido asistencia respiratoria por motivos diferentes a la covid-19.