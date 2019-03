Catorce mil médicos se baten por conseguir la mejor plaza como MIR

Isabel, recién licenciada en medicina, ya respira tranquila tras haberse presentado a una prueba crucial para su vida, culminando así un durísimo proceso de preparación. "Pues en total son 16 meses desde que empiezas a tomar contacto con el MIR, a ir a clases, a ir a la academia... pero realmente, de estudio en casa, de 8 a 10 horas al día, siete meses" nos comenta esta joven, cuyos padres y hermano también se dedican a la medicina.

Pero ¿qué supone ser 'Médico Interno Residente'? "Supone conseguir una plaza y supone hacer la especialidad que tú quieres, o que puedes según el número que saques", responde Isabel.

Jaime Campos, oftalmólogo del Doce de Octubre y director de una de las academias más prestigiosas de España en preparar el Mir añade: "Esta no es una oposición en el sentido en que tú consigues una plaza para toda la vida. Adquieres una plaza de formación que dura un tiempo limitado entre 4 y 5 años. Durante ese tiempo, el opositor no se va a tener que preocupar de su futuro laboral. El problema viene después, una vez que has terminado la formación y que te dan el título de especialista".

Durante ese periodo, los internistas cobrarán una media mensual de 1.800 euros, contando con las guardias, que no faltarán durante este periodo de prácticas. Hoy día, el 30 por ciento de la plantilla de los hospitales, está formada por este tipo de médicos.

Con 35 años, Luis, representa a los aspirantes que antes prefirieron probar suerte en el sector privado, trabajando en una empresa británica en Londres. "La edad no es un problema. Es un problema si tú quieres que lo sea", asegura Luis, convencido. Al tener que dedicarse en cuerpo y alma a prepararse el MIR, se ha visto obligado a volver a la casa paterna. Reglas nemotécnicas y fichas de todo tipo son las que decoran ahora su antiguo cuarto.