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Alerta sanitaria: retirada de un conocido queso en España por presencia de una bacteria

La AESAN explica que el producto, distribuido en Madrid y Cataluña, contiene Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC).

Queso camembert

Queso camembertAgencias

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Lucía Hernández
Publicado:

A través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha tenido conocimiento de una alerta notificada por las autoridades sanitarias de Alemania, debido a la presencia de Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC) en queso Camembert, procedente de Francia.

El producto afectado es el queso 'Camembert de Normandie', de la marca comercial 'La Réserve des Crémiers' y viene envasado en cajas de madera. Se ha ordenado su retirada inmediata de los supermercados de España, aunque se ha distribuido principalmente en Madridy Cataluña. Sin embargo, la AESAN advierte de que "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras regiones".

Datos del producto

  • Nombre del producto: Camembert de Normandie
  • Nombre de marca comercial: La Réserve des Crémiers
  • Aspecto del producto: envasado en caja de madera
  • Número de lote: 031241, con fechas de caducidad: 08/04/26 y 12/04/26
  • Peso de unidad: 250 g
  • Temperatura: Refrigerado

Esta información se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas por medio del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Este tiene el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de las vías de comercialización.

Se recomienda a quienes tengan en su domicilio alguno de los productos que contienen la bacteria, se abstengan de consumirlos. En caso de haber ingerido alguno de ellos y tener síntomas compatibles con la toxiinfección por E. coli productora de toxinas Shiga, se recomienda acudir al centro de salud más próximo a su domicilio. Algunos de los síntomas son: Calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta.

Desde 'Mayo clinic', comunican que la bacteria suele ser inofensiva en la mayoría de casos, pero puede causar complicaciones si se sienten alguno de esos síntomas.

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