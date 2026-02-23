Alerta alimentaria: ordenan la retirada de lotes de queso rallado de diversas marcas españolas por la presencia de astillas de madera

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha notificado una nueva alerta procedente de las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra por la posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en queso rallado. Los productos implicados serían el queso rallado de las marcas españolas Alteza, Albéniz y Froiz, del lote 2426026 y con fecha de caducidad 05.06.2026.

La agencia, adscrita al Ministerio de Consumo, ha precisado en el comunicado que aquellas personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos. Según han compartido, los productos se habrían distribuido inicialmente en las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque no se puede determinar que hayan existido redistribuciones a otras comunidades autónomas.

A continuación se detallan las características concretas de los productos que podrían estar afectados:

Queso rallado gouda de la marca Alteza. Número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026, peso de la unidad 200 gramos, y temperatura refrigerado.

Queso rallado gouda de la marca Albéniz. Número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026, peso de la unidad 1 kg, y temperatura refrigerado.

Queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz. Número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026, peso de la unidad 200 gramos, y temperatura refrigerado.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.