Alerta sanitaria por listeria en un queso fresco de vaca estilo llanero

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la información sobre la alerta sanitaria por la presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca procedente de España, comercializado bajo la marca Goya. La alerta afecta a varios lotes de Queso Latino y, como novedad, a un queso estilo llanero, ambos refrigerados y en envase de plástico.

Según ha informado el organismo, la primera notificación fue comunicada por las autoridades sanitarias de Aragón a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Ç

En ella se advertía de la presencia de la bacteria en Queso Latino, queso fresco de vaca de la marca Goya, correspondiente a los lotes 011056 y 021046.

Posteriormente, la comunidad autónoma de Galicia comunicó a AESAN la detección de Listeria monocytogenes en un nuevo producto: queso estilo llanero, lote 011116.

Productos afectados

Los productos afectados son, en concreto, Queso estilo llanero Goya, en unidades de 300 gramos, refrigerado, con número de lote 011116 y fecha de caducidad 21 de junio de 2026.

También están incluidos en la alerta los lotes 011056, con fecha de caducidad 31 de mayo de 2026, y 021046, con fecha de caducidad 30 de mayo de 2026, de Queso Latino Goya, igualmente en formato de 300 gramos y conservación refrigerada.

La información disponible indica que la distribución de estos productos se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional.

AESAN ha trasladado la alerta a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el SCIRI, con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. El organismo señala que estos productos están siendo retirados desde el inicio de la notificación.

AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio cualquiera de los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.

En caso de haber ingerido alguno de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, la agencia aconseja acudir a un centro de salud.

El organismo recuerda además la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.

En el caso de mujeres embarazadas, AESAN recomienda consultar sus indicaciones específicas de consumo durante el embarazo, en las que se recogen prácticas de higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse por estar asociados a peligros biológicos como Listeria monocytogenes.

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