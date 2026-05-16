Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

ALERTA

Alerta sanitaria por listeria en un queso fresco de vaca estilo llanero

La AESAN recomienda no consumir varios lotes de Queso Latino distribuidos en la mayor parte del territorio nacional, tras detectarse la presencia de Listeria monocytogenes.

Queso Latino (Queso fresco de vaca)

Queso Latino (Queso fresco de vaca) AESAN

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la información sobre la alerta sanitaria por la presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca procedente de España, comercializado bajo la marca Goya. La alerta afecta a varios lotes de Queso Latino y, como novedad, a un queso estilo llanero, ambos refrigerados y en envase de plástico.

Según ha informado el organismo, la primera notificación fue comunicada por las autoridades sanitarias de Aragón a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Ç

En ella se advertía de la presencia de la bacteria en Queso Latino, queso fresco de vaca de la marca Goya, correspondiente a los lotes 011056 y 021046.

Posteriormente, la comunidad autónoma de Galicia comunicó a AESAN la detección de Listeria monocytogenes en un nuevo producto: queso estilo llanero, lote 011116.

Productos afectados

Los productos afectados son, en concreto, Queso estilo llanero Goya, en unidades de 300 gramos, refrigerado, con número de lote 011116 y fecha de caducidad 21 de junio de 2026.

También están incluidos en la alerta los lotes 011056, con fecha de caducidad 31 de mayo de 2026, y 021046, con fecha de caducidad 30 de mayo de 2026, de Queso Latino Goya, igualmente en formato de 300 gramos y conservación refrigerada.

La información disponible indica que la distribución de estos productos se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional.

AESAN ha trasladado la alerta a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el SCIRI, con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. El organismo señala que estos productos están siendo retirados desde el inicio de la notificación.

AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio cualquiera de los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.

En caso de haber ingerido alguno de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, la agencia aconseja acudir a un centro de salud.

El organismo recuerda además la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.

En el caso de mujeres embarazadas, AESAN recomienda consultar sus indicaciones específicas de consumo durante el embarazo, en las que se recogen prácticas de higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse por estar asociados a peligros biológicos como Listeria monocytogenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así es el nuevo protocolo para los casos y contactos de hantavirus: posibilidad de cuarentena domiciliaria

Gómez Ulla

Publicidad

Salud

Queso Latino (Queso fresco de vaca)

Alerta sanitaria por listeria en un queso fresco de vaca estilo llanero

Hantavirus

La OMS mantiene que el riesgo de hantavirus es "bajo" y confirma el aislamiento de todos los pasajeros del crucero

Imagen del Hospital de Defensa Gómez Ulla

Los españoles en cuarentena que den negativo en la PCR podrán recibir visitas a partir de la semana que viene

Imagen de archivo del MV Hondius
Semen

El hallazgo que inquieta a los científicos del hantavirus: puede permanecer años en el semen

Daniel López Acuña, epidemiólogo.
Hantavirus

El epidemiólogo López Acuña advierte de los casos de hantavirus que pueden desarrollar "consecuencias fatales"

Imagen del Hospital Gómez Ulla de Madrid
HANTAVIRUS

El paciente español contagiado de hantavirus es un hombre de 70 años que "evoluciona favorablemente"

El hombre infectado en España sigue bajo vigilancia médica en el Gómez Ulla. Por el momento presenta sintomatología leve y se mantiene estable.

Mónica García
Hantavirus

Mónica García confirma que la salud del español positivo en hantavirus "ha mejorado un poquito"

Los españoles pasarán 28 días en cuarentena y después se les evaluará individualmente.

Gómez Ulla

Así es el nuevo protocolo para los casos y contactos de hantavirus: posibilidad de cuarentena domiciliaria

Médicos generados por IA se viralizan desinformando con consejos de salud y alimentos milagro

Médicos generados por IA se viralizan desinformando con consejos de salud y alimentos milagro

Imágenes del cerebro

Detectan alteraciones cerebrales tempranas en adolescentes con trastorno límite de la personalidad

Publicidad