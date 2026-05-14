El hallazgo que inquieta a los científicos del hantavirus: puede permanecer años en el semen

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha vuelto a situar el foco sobre un virus poco conocido para gran parte de la población. Aunque los expertos insisten en que no tiene la capacidad de transmisión de la COVID-19, las investigaciones científicas siguen tratando de responder a algunas incógnitas sobre su comportamiento en el organismo humano.

Uno de los estudios que más atención ha generado fue publicado en 2023 por investigadores suizos en la revista MDPI. El trabajo documentó el seguimiento médico de un hombre que había superado el síndrome cardiopulmonar por hantavirus seis años antes y en el que todavía se detectaba material genético del virus Andes en el semen 71 meses después de la infección.

Los científicos comprobaron que el virus apenas había sufrido cambios genéticos con el paso del tiempo. Solo encontraron dos pequeñas mutaciones y una deleción genética, un dato que apunta a una actividad viral mínima.

Un virus distinto a la COVID

Los especialistas subrayan que la situación no es comparable a la pandemia de coronavirus. El hantavirus es una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida de animales a humanos, y la transmisión entre personas sigue considerándose poco frecuente.

El periodista científico Nuño Domínguez explicó en la Cadena SER que "es un virus que probablemente muta poco" y recordó que no existen evidencias de una expansión entre humanos similar a la vivida en 2020.

Aun así, los investigadores continúan estudiando cómo puede persistir el virus en determinadas partes del cuerpo. El virólogo molecular Juan Lama señala que los testículos son considerados "sitios inmunológicamente privilegiados", espacios donde el sistema inmune actúa de manera distinta y que podrían favorecer la permanencia de algunos virus durante largos periodos.

La transmisión sexual sigue bajo estudio

Los autores del estudio suizo dejaron claro que no lograron aislar partículas virales infecciosas en las muestras analizadas. Es decir, detectaron restos genéticos del virus, pero no pudieron demostrar que el paciente siguiera siendo contagioso.

Aun así, el hallazgo ha reforzado las investigaciones sobre una posible transmisión sexual del virus Andes. Una revisión publicada en The Lancet Infectious Diseases en 2023 ya señalaba que los mayores riesgos de contagio entre personas se habían observado en parejas sexuales y convivientes con contacto estrecho durante la fase inicial de síntomas.

Otro estudio prospectivo publicado en 2024 detectó además material genético del hantavirus en saliva y otros fluidos corporales durante la fase aguda de la infección.

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