La OCU pide a la AESAN retirar nueve aceites por presencia de compuestos cancerígenos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) la retirada del mercado de nueve aceites tras detectar concentraciones elevadas de compuestos potencialmente peligrosos para la salud. El aviso se produce después de analizar varias muestras en las que se han identificado niveles de hidrocarburos aromáticos de aceites minerales (MOAH) por encima de los límites recomendados.

Según la OCU, las cantidades encontradas superan entre tres y diez veces el valor máximo temporal de 10 mg/kg fijado por la AESAN, a la espera de una regulación común a nivel europeo.

Riesgos para la salud

Los MOAH son sustancias bajo sospecha por sus posibles efectos cancerígenos y genotóxicos. Su consumo prolongado puede alterar el ADN y aumentar el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Este impacto resulta especialmente relevante en grupos considerados vulnerables, como menores, mujeres embarazadas o personas con el sistema inmunológico debilitado.

Además de estos compuestos, las muestras analizadas también presentaban trazas de MOSH, otro tipo de hidrocarburo mineral que, aunque se detectó en niveles inferiores al umbral orientativo, también forma parte de las preocupaciones sanitarias.

La OCU señala que la presencia de estos contaminantes puede estar relacionada con distintos factores durante el proceso de producción. Entre ellos, la migración de sustancias desde los envases utilizados en la recolección o el procesado, la exposición a entornos contaminados o el contacto accidental con lubricantes.

Ante esta situación, la organización insiste en la necesidad de reforzar los controles y determinar con precisión el origen de estas sustancias para evitar su presencia en la cadena alimentaria.

Recomendaciones al consumidor

Mientras se avanza en la regulación, la OCU recomienda a los consumidores optar por aceite de oliva virgen o refinado, en los que no se han detectado estos compuestos. También aconseja limitar el consumo de alimentos grasos envasados en cartón o papel impreso y trasladar los productos preparados a recipientes de vidrio antes de calentarlos.

La organización subraya la importancia de establecer una normativa europea uniforme que fije límites claros para estos aceites minerales y garantice la seguridad alimentaria.

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