La advertencia del epidemiólogo Daniel López Acuña: "No estamos en condiciones de levantar el estado de alarma"

Daniel López Acuña, epidemiólogo que desempeñó distintos cargos en la Organización Mundial de la Salud, ofrece su punto de vista sobre la pandemia en Antena 3 Noticias. Asegura que aún no es momento de levantar el estado de alarma: "Me preocupa notablemente que se vaya a levantar el estado de alarma en una semana porque no estamos en condiciones de rebajar las medidas y pensar que ya no necesitamos restricciones"

"Estamos con 8 comunidades autónomas por encima de 250 casos por cada 100.000 habitantes, con una altísima ocupación en las UCI, especialmente en algunas comunidades como Madrid. Esto no nos puede hacer pensar que el 9 de mayo, de la noche a la mañana, dejan de ser necesarias las medidas restrictivas, que son las que nos van a permitir frenar esta ola de contagios", añade el epidemiólogo.

"Levantar las restricciones pondrá en riesgo el verano"

Daniel López Acuña no tiene dudas de que levantar ya el estado de alarma repercutirá en el verano: "Levantar las restricciones nos va a llevar a un repunte de casos que va a elevar la incidencia, va a generar más contagios y nos va a hacer más difícil el manejo adecuado en el verano y en el segundo semestre".

En cuanto a la nueva variante india detectada, el experto asegura que lo que está sucediendo en este país debe "preocupar por igual a toda Europa y a todo el mundo". Asegura que la India necesita cooperación "no solamente en vacunas, sino también en fortalecer su capacidad sanitaria".

Reconoce que la pobreza y el deterioro del sistema sanitario de la India es un factor de enorme importancia en la "catástrofe" que está provocando allí la pandemia de coronavirus y cree que la cuarentena impuesta a los turistas procedentes de este país es "la medida correcta".