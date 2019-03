Estados Unidos ordenó a sus funcionarios espiar a la ONU

Los documentos diplomáticos filtrados por el portal Wikileaks han revelado la opinión de Estados Unidos sobre algunos líderes internacionales, como los de Rusia, Francia, Italia, Israel, Corea del Norte, Afganistán, Yemen o Zimbabwe, entre otros, según informó el diario 'The Guardian'.

Informaciones clasificadas del Gobierno estadounidense destacan el acercamiento entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Asia en detrimento de la Unión Europea, a la que considera un actor "en segundo plano" del escenario internacional, según las nuevas filraciones de Wikileaks que aparecen en diferentes diarios.



Estos documentos equiparan al presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, con el dictador nazi Adolf Hitler, consideran que la canciller alemana Angela Merkel tiene carácter de "teflón" y describen al presidente afgano, Hamid Karzai, como un "completo paranoico". Mientras, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es considerado como un político "elegante y encantador" que "nunca cumple sus promesas", tal y como recoge un cable diplomático de El Cairo tras una reunión con el presidente de Egipto, Hosni Mubarak.



Además, otras citas de los documentos mencionan que Obama prefiere estrechar las relaciones con Asia. El presidente estadounidense "no demuestra ningún tipo de conexión emocional con Europa" y concibe el mundo como "enfrentamiento entre dos superpotencias" en el que "la Unión Europea ostenta un segundo plano". El presidente galo, Nicolas Sarkozy, es calificado por ejemplo, como "el emperador desnudo" y los diplomáticos estadounidenses subrayan su "sofisticado y autoritario estilo personal" y su tendencia a corregir reiteradamente las actuaciones de los miembros de su Gobierno, especialmente del primer ministro, François Fillion.



En lo que a Italia se refiere, los documentos describen las "salvajes" fiestas del primer ministro Silvio Berlusconi, cuyas relaciones con el líder libio Muamar El Gadafi y con el primer ministro ruso Vladimir Putin (al que describen como "un macho alfa") provocan malestar en Washington, según recoge el rotativo italiano 'La Reppublica' en referencia al número filtrado del 'Der Spiegel'. Además, la encargada de negocios de Estados Unidos en Roma, Elizabeth Dibble, considera que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha sido un "irresponsable, inútil e incompetente" en su papel de "líder europeo moderno", al tiempo que señala que está "física y políticamente debilitado" debido a su gusto por "fiestas nocturnas duras que no le permiten descansar lo suficiente".

En un informe de 2008, la Embajada de Estados Unidos en Moscú asegura que el presidente ruso, Dimitri Medvedev, obedece al "juego de Batman y Robin" marcado por el primer ministro, Vladimir Putin, en alusión al famoso cómic.

Algunos de los documentos filtrados se refieren también al presidente de Corea del Norte, Kim Jong II, quien aparece descrito como "un pobre viejo blando" que sufre dolencias "traumatismos físicos y psicológicos" debido a un derrame cerebral.

'Der Spiegel', junto con 'El País' (España), 'Le Monde' (Francia), 'The Guardian' (Reino Unido) y 'New York Times' (Estados Unidos), publican "los cables de muchas embajadas estadounidenses" como principio de la inminente y masiva filtración de Wikileaks, según informó la página web en su microblog de Twitter, minutos antes de denunciar que ha sido objeto de un ataque cibernético que, garantizan, no afectará a la publicación de los documentos.