La UE promete a Dinamarca que no cederá ante Trump por Groenlandia

Primero visitaron a las autoridades comunitarias en Bruselas, después pasaron por Berlín para verse con el canciller alemán y este miércoles están en París para mantener reuniones con el presidente Macron y participar en un evento organizado por la universidad Sciences Po. Los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen, están de gira por Europa para conseguir estabilizar la crisis del Ártico y coordinar los próximos pasos con los socios europeos.

El gobierno danés mantiene que el debate sobre la soberanía está fuera de discusión con Washington. Y las autoridades de Groenlandia advierten de que “mantendrán una serie de líneas rojas que no cruzarán en esas conversaciones con Estados Unidos”.

Jens-Frederik Nielsen reconoce que la situación sigue siendo seria y advierte de que la población no puede olvidar que el presidente Trump llegó a amenazar con el uso de la fuerza militar. “Estamos bajo presión, una presión muy fuerte. Intentamos controlar a nuestra gente, que tiene miedo y está asustada”, ha dicho.

Apoyo cerrado de Macron

En su visita a París este miércoles, el presidente de Francia ha insistido en que la UE estará al lado de su socio danés. Es el mismo mensaje de apoyo cerrado que recibió Copenhague en la cumbre de la semana pasada en Bruselas.

“Francia mantendrá su compromiso con el Reino de Dinamarca. Groenlandia no se vende, ni se arrebatada. Los groenlandeses decidirán su futuro”. Francia seguirá unida al Reino de Dinamarca. Estamos a su lado. Estuvimos ayer, hoy y mañana”, ha señalado Macron en el Palacio del Elíseo.

La primera ministra danesa agradece las muestras de apoyo y asegura que “Europa ha aprendido algunas lecciones en las últimas semanas”, después de plantarle cara a Trump y no ceder ante sus coacciones. “Si estamos unidos y no aceptamos ningún compromiso sobre nuestros valores democráticos (...), podemos defendernos y podemos avanzar juntos”, ha celebrado Mette Frederiksen.

Posible misión militar de la OTAN

Aun así, las autoridades danesas reconocen que hace falta una mayor presencia militar en la zona que garantice que la región está a salvo de las posibles acciones hostiles de Rusia y China. Copenhague ve con buenos ojos que la OTAN lance una misión, pero, hasta que ese momento llegue, cree que se deben mantener las maniobras militares previstas para este año.

“La OTAN deberá desempeñar un papel mucho más importante en la región ártica y en el mar del Norte, incluido en Groenlandia y su entorno”. Es algo que venimos reclamando desde hace ya mucho tiempo. Pero hasta que se despliegue la misión 'Centinela del Ártico', defendemos el despliegue de los ejercicios llamados 'Resistencia Ártica', previstos para 2026”, ha explicado Mette Frederiksen.

El presidente de EEUU selló un pacto secreto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para encauzar la crisis de Groenlandia. A falta de conocer todos los detalles, Rutte ha explicado que "habrá dos líneas de trabajo simultáneas sobre la seguridad de la zona, una primera para que la OTAN asuma más responsabilidad en la defensa del Ártico y otra más política entre los principales afectados: Dinamarca, Groenlandia y la Casa Blanca".

Fuentes de la Alianza confirman a Antena 3 Noticias que dentro de la OTAN ya han comenzado los contactos informales para poner en marcha una misión que incluya el envío de tropas militares a la isla.

