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Mueren dos pilotos al estrellarse un caza griego durante una exhibición aérea en Atenas

El accidente, cuyas causas todavía se desconocen, ha ocurrido ante miles de asistentes y ha obligado a cancelar el evento Athens Flying Week.

Un helicóptero de extinción de incendios sobrevuela una densa columna de humo negro durante las labores para sofocar el incendio provocado por el accidente de un avión de combate F-4 Phantom de la Fuerza Aérea Helénica

Un helicóptero de extinción de incendios sobrevuela una densa columna de humo negro durante las labores para sofocar el incendio provocado por el accidente de un avión de combate F-4 Phantom de la Fuerza Aérea Helénica Harris Xanthopoulos / ZUMA Press W / DPA

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Dos pilotos de las Fuerzas Aéreas de Grecia han muerto este sábado al estrellarse el caza F-4 Phantom en el que participaban en una exhibición aérea celebrada en el aeropuerto militar de Tanagra, a unos kilómetros de la capital griega.

El aparato había despegado pocos minutos antes como parte del programa de Athens Flying Week cuando comenzó a perder altura de manera repentina. La aeronave terminó impactando contra el suelo ante miles de visitantes que se habían desplazado hasta el recinto para presenciar las maniobras de vuelo.

El accidente provocó una fuerte explosión y un incendio en la zona en la que cayó el avión. Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de emergencia integrado por alrededor de cien bomberos y trece medios aéreos para tratar de controlar las llamas.

La columna de humo causada por el impacto era visible desde distintos puntos próximos al aeropuerto, mientras los servicios de emergencia acordonaban la zona y comenzaban las labores de extinción. Las autoridades griegas no han precisado por el momento las causas que provocaron la pérdida de altura del avión.

Los pilotos no utilizaron los asientos eyectables

Según ha publicado el diario griego 'Kathimerini', los dos pilotos eran profesionales con una amplia experiencia de vuelo. El medio sostiene que no activaron los asientos eyectables porque habrían tratado de alejar el aparato de las zonas habitadas y del espacio ocupado por los espectadores de la exhibición.

Tras conocerse la muerte de los dos pilotos, los organizadores suspendieron el resto de las actividades previstas dentro de Athens Flying Week. Miles de personas abandonaron progresivamente el recinto mientras continuaban trabajando los equipos de emergencia.

El F-4 Phantom es un avión de combate supersónico desarrollado originalmente en Estados Unidos y utilizado durante décadas por las fuerzas aéreas de varios países. Grecia mantiene estas aeronaves dentro de su flota militar, aunque han sido sometidas a distintos procesos de modernización.

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