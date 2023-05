VÍDEO: Varios policías propinan una brutal paliza a una mujer trans en Italia

La mujer italiana todavía no es capaz de asimilar lo ocurrido el pasado miércoles. Bruna, el nombre con el que es conocida en su barrio, ha sufrido una paliza por la Policía italiana que le han dejado secuelas. Ella, una mujer transexual, se encontraba en un parque de la ciudad de Milán, cuando los agentes la detuvieron y le dieron una paliza que fue grabada por varios estudiantes de un colegio cercano.

Según el diario italiano 'La Repubblica', que ha contactado con la afectada, la versión de la Policía confirma que la mujer estaba molestando a los niños que iban a la escuela, algo que la mujer niega, y asegura que no ha hecho nada a nadie para recibir ese trato.

La mujer, sigue con "miedo"

"Me sentí tratada como un perro"

La mujer trans que ha sufrido la agresión ha admitido que sigue con "miedo" por todo lo vivido e insiste que la Policía le agredió sin motivos. Asegura que ella no hizo nada malo, no agredió a nadie y no poseía ningún objeto que pudiese suponer un peligro. Ha reconocido que en el momento de la detención, estaba teniendo una discusión con un grupo en un parque. Declara que en el trayecto a comisaría dentro del coche patrulla la agredieron.

"Estaba sentada con los brazos en alto diciendo que no me golpearan. En cambio, me golpearon en la cabeza, en el costado, luego otra vez en la cabeza. Me sentí tratada como un perro", asegura Bruna, que recuerda que tan sólo una agente fue amable con ella. Las imágenes muestran a la mujer indefensa, tirada en el suelo pidiendo que no la golpearan, al mismo tiempo que tres agentes la pegaban en la cabeza y en la espalda con porras y gas lacrimógeno.

El periódico italiano, confirma que horas más tarde le costaba hablar de lo sucedido por temor a sufrir represalias por parte de las autoridades policiales. La preguntaron si tenía pensado denunciar, y dijo que creía que si, aunque tenía miedo a hacerlo.

La versión de la Policía asegura que en el momento de la detención no tenía documentación y tenía una actitud agresiva.

Carla Antonelli se pronuncia

Carla Antonelli, exdiputada socialista, ha compartido en su cuenta de Twitter el vídeo que demuestra la paliza de los agentes y ha condenado la actitud de las autoridades italianas: "Brutal y cobarde agresión de la policía italiana a una mujer trans desarmada en Milán, ya en suelo la rocían con gas lacrimógeno, la revientan a patadas y muelen a porrazos cuatro agentes. Ella pide clemencia, grita de dolor y se intenta proteger con las manos por delante y ellos se ensañan mientras la esposan. Nos consideran mierda, basura y escupen bilis sobre nuestras vidas. Es intolerable, es indignante y es muy triste las campañas de odio que sufrimos en todo el planeta, no solo en el país de Meloni, ayer mismo vimos cómo Monasterio nos señaló por más de siete veces en el debate de TVE. La historia juzgará a tantas y tantos miserables", ha señalado en un tuit reivindicando la situación del colectivo trans.