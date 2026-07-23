El brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 1.000 muertos

El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo ha dejado ya 1.033 muertos desde que fue declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, según el último balance difundido por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). De acuerdo con los datos recopilados hasta el 21 de julio, las autoridades sanitarias han confirmado 2.536 casos, incluidas las personas fallecidas, lo que sitúa la tasa de letalidad en el 40,7 %. Además, 738 pacientes permanecen hospitalizados o aislados, mientras que 506 personas se han recuperado de la enfermedad.

El brote afecta actualmente a cinco provincias congoleñas: Ituri, donde se detectó inicialmente la epidemia, además de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo. El INSP ha advertido de que el seguimiento de los contactos de los casos confirmados continúa siendo insuficiente, pese a que la tasa de rastreo alcanza el 77,2 %.

El organismo considera necesario reforzar la vigilancia epidemiológica, ya que la enfermedad sigue en una fase de transmisión sostenida con una elevada circulación del virus. Asimismo, ha pedido cautela al interpretar la evolución reciente del brote debido a los retrasos en la notificación y consolidación de los datos.

Uganda continúa sin nuevos contagios

La epidemia, declarada inicialmente en la provincia de Ituri, fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, también llegó a territorio ugandés. No obstante, Uganda dio de alta hace una semana al último paciente ingresado por ébola tras registrar un total de 20 casos confirmados, de los que 15 fueron importados desde la RDC. El brote dejó dos fallecidos en el país. Desde entonces, las autoridades ugandesas han iniciado el periodo de 42 días sin nuevos contagios exigido para poder declarar oficialmente el final de la epidemia.

Una de las peores epidemias de la historia

El brote actual está provocado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, cuya tasa de mortalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico. La OMS mantiene un riesgo alto de expansión en África subsahariana, aunque considera bajo el riesgo a nivel mundial.

La epidemia es ya la tercera más grave registrada desde que se identificó el virus y la decimoséptima que afecta a la República Democrática del Congo. Solo queda por detrás del brote que azotó África Occidental entre 2014 y 2016, con cerca de 11.000 muertos y 28.000 contagios, y del registrado en el este del país entre 2018 y 2020, que provocó 2.299 fallecimientos y 3.481 casos.

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