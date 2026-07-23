Un incendio en Francia obliga a evacuar a 12.000 personas

Un incendio forestal de gran intensidad mantiene en alerta al suroeste y al sureste de Francia. Las autoridades han ordenado la evacuación preventiva de unas 12.000 personas ante el avance de las llamas. Uno de los focos más preocupantes se localiza en las inmediaciones de la cuenca de Arcachon, en el departamento de Gironda, donde el fuego permanece activo y continúa evolucionando de forma desfavorable.

Gironda ha informado de que el incendio ha calcinado ya más de 2.000 hectáreas de terreno y que alrededor de 500 bomberos permanecen desplegados sobre el terreno para tratar de contener el avance del fuego. Además, durante la jornada se han incorporado importantes refuerzos aéreos para apoyar las labores de extinción. Hasta el momento, no se han registrado víctimas mortales ni personas heridas.

Las evacuaciones afectan especialmente a campings y otros alojamientos turísticos situados en zonas de riesgo. El alcalde de Lège-Cap-Ferret, Philippe Le Harivel de Gonneville, ha explicado que la península ha quedado inaccesible y ha confirmado que, por ahora, no está prevista una evacuación general de toda la zona. De todas formas, las autoridades estudian el traslado de las personas que se alojan en establecimientos considerados más vulnerables hasta que la situación mejore.

Incendios forestales arrasan Francia

Mientras tanto, otro importante incendio continúa activo en el departamento de Var, en el sureste del país. Allí, las llamas han arrasado ya más de 2.500 hectáreas y han obligado a evacuar a unas 400 personas. Más de 1.100 bomberos han trabajado durante toda la noche para intentar controlar el fuego. Eso sí, favorecidos por una previsión de vientos algo menos intensos, aunque las altas temperaturas siguen complicando las tareas de extinción.

El incendio también ha provocado cortes de suministro eléctrico que afectan a unos 2.300 hogares, principalmente en la localidad de Cotignac. Las evacuaciones se han concentrado en los municipios de Pontevès, Cotignac, Sillans-la-Cascade, Correns y Montfort-sur-Argens. Y ahora, la situación meteorológica mantiene en máxima alerta a buena parte del país. Un total de 28 departamentos permanecen en alerta por riesgo de incendios, mientras que Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard y Aude continúan en nivel rojo por el calor extremo y la sequía.

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