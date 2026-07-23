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El rey zulú Misuzulu prepara su cuarta boda entre sospechas de malos tratos a su tercera esposa

La Casa Real zulú pone en marcha los preparativos para celebrar el cuarto matrimonio del rey Misuzulu kaZwelithini con la princesa Sihle Mdluli.

El rey zulú Misuzulu

El rey zulú Misuzulu Instagram: kingmisuzulu

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Laura Tarsà
Publicado:

El reino zulú vuelve a situarse en el centro de la actualidad con el anuncio de una nueva boda real. El rey Misuzulu kaZwelithini, de 51 años, contraerá matrimonio por cuarta vez con la princesa Sihle Mdluli, de 26 años, hija mayor de la líder tradicional del linaje Mawewe, una influyente familia asentada en la provincia sudafricana de Mpumalanga, cerca de la frontera con Eswatini.

El compromiso se ha oficializado tras la celebración de la lobola, la ceremonia tradicional mediante la cual la familia del novio entrega una dote a la de la futura esposa. En esta ocasión, el acuerdo quedó fijado en 70 vacas, un símbolo de prestigio y respeto dentro de las costumbres de numerosos pueblos del sur de África.

Una amplia delegación enviada por el monarca, integrada por el recién nombrado primer ministro tradicional del Reino zulú, asesores y miembros de varios regimientos reales, se desplazó hasta la residencia de la familia Mdluli para completar la entrega del ganado. Con este paso, las negociaciones iniciadas en marzo del año pasado culminan oficialmente y despejan el camino hacia una ceremonia prevista para el próximo otoño.

El futuro enlace, sin embargo, no ha logrado apartar el foco de las polémicas que rodean al soberano. La noticia llega mientras continúan resonando las acusaciones de presuntos malos tratos formuladas por su tercera esposa, un caso que ha generado un intenso debate en Sudáfrica sobre la convivencia entre las tradiciones monárquicas y la protección de los derechos de las mujeres.

Misuzulu kaZwelithini fue coronado en 2022 tras la muerte de su padre, el rey Goodwill Zwelithini, quien también mantuvo varios matrimonios, siguiendo la tradición de la monarquía zulú. Aunque el rey no ostenta poder ejecutivo, sí desempeña un importante papel simbólico y cultural como máxima autoridad tradicional del pueblo zulú, la comunidad étnica más numerosa de Sudáfrica.

La cuarta boda del monarca promete convertirse en uno de los acontecimientos tradicionales más destacados del año, aunque llegará marcada por un contexto de creciente escrutinio público sobre la institución y la figura del rey.

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